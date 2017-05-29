Гости Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз — церемония началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой, посвященной защитникам отечества. Гости Московского кинофестиваля - в нашей фотогалерее
10:38 фоторепортаж
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Актриса Настасья Самбурская
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Актриса Екатерина Редникова
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Актриса Маруся Зыкова
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Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
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Актриса Екатерина Шпица
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Актриса Анна Горшкова
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Шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой
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Официальный представитель МИД России Мария Захаров
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Актриса Валерия Кожевникова
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Актриса Светлана Ходченкова
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Актриса Мария Романова
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Актриса Елена Великанова
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Певица Юлия Самойлова и ее администратор Алексей Таран
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Актриса Вера Глаголева и ее дочь модель Анастасия Шубская
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Президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова
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Режиссёр Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо
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Актриса Елена Борщева
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