Гости Московского кинофестиваля
Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз — церемония началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой, посвященной защитникам отечества. Гости Московского кинофестиваля - в нашей фотогалерее
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