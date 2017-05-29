Гости Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз — церемония началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой, посвященной защитникам отечества. Гости Московского кинофестиваля - в нашей фотогалерее