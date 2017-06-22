Правительство повысило прожиточный минимум до 9909 рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее в I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 9909 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года на душу населения 9909 рублей, для трудоспособного населения — 10701 рубль, пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9756 рублей", — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Медведев снизил в IV квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения до 9691 рубля.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.