Питерский позор

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал 43 миллиарда рублей приемлемой стоимостью стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Слова чиновника приводит ТАСС

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году. Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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