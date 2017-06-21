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В астраханском Минздраве нагрубили умирающей девушке
Фото: соцсети
В Сети разгорается скандал в связи с ответом пресс-секретаря астраханского министерства здравоохранения Анны Любезновой на публикацию больной девушки Ирины Васильевой. Представитель местных властей усомнилась в целесообразности выделения пациентке положенных ей по закону лекарств. Об этом сообщает портал LIFE.
«Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире», — написала Любезнова.
Вскоре после публикации комментарий представителя министерства был удалён. В своей публикации Ирина Васильева, страдающая ночной гемоглобинурией, заявила, что в бюджете закончились деньги на покупку препарата. Месячный курс лечения 28-летней девушки стоит 2,5 миллиона рублей в месяц.
«Я получала препарат с января по март. Больше его мне не закупали. Денег нет. Я уже запуталась в их ответах. Куда я только не обращалась — результата никакого. Время идёт, а лекарства нет», — заявила Васильева.
Препарат, в покупке которого отказали девушке, входит в перечень жизненно необходимых. Ирина Васильева может погибнуть из-за халатности министерских сотрудников. Пациентка направила заявление в прокуратуру, теперь материалы по этому факту переданы в суд.
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