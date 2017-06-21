В астраханском Минздраве нагрубили умирающей девушке

В Сети разгорается скандал в связи с ответом пресс-секретаря астраханского министерства здравоохранения Анны Любезновой на публикацию больной девушки Ирины Васильевой . Представитель местных властей усомнилась в целесообразности выделения пациентке положенных ей по закону лекарств. Об этом сообщает портал LIFE

«Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире», — написала Любезнова.

Вскоре после публикации комментарий представителя министерства был удалён. В своей публикации Ирина Васильева, страдающая ночной гемоглобинурией, заявила, что в бюджете закончились деньги на покупку препарата. Месячный курс лечения 28-летней девушки стоит 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Я получала препарат с января по март. Больше его мне не закупали. Денег нет. Я уже запуталась в их ответах. Куда я только не обращалась — результата никакого. Время идёт, а лекарства нет», — заявила Васильева.