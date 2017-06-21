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Обзор зарубежных СМИ: Почему Украинцы променяли безвиз на Крым
Немецкий автопром вкладывается в российское производство
Немецкая компания Daimler заявила о своих планах построить новый завод вблизи Москвы. Как сообщает N-TV, завод Mercedes сможет производить до 25 тыс. автомобилей в год.
Российские власти с энтузиазмом восприняли решение немецкой компании – до 2025 года ее освободят от уплаты налога с оборота. Компания намерена производить лимузины и внедорожники, которые в России пользуются особой популярностью. Кроме того, Daimler в течение последних лет производит для российского рынка грузовые автомобили. Уточняется, что в 2016 году Mercedes-Benz продал в России почти 37 тыс. автомобилей.
«Российский соблазн» привел британских туристов в суд
В Финляндии будут судить четырех британских туристов, которые незаконно пересекли российско-финскую границу, чтобы «попить пива», пишет The Guardian. Туристы признались, что видели многочисленные знаки в пограничной зоне, однако продолжили свой путь из-за «сильного соблазна побывать в России».
Уточняется, что британцы участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию в финских лесах. После их окончания они решили добраться до российской границы. Мужчины припарковали свою машину на обочине, преодолели пешком финскую пограничную область и добрались до России. Там они выпили по несколько бокалов пива. Финский патруль заметил припаркованную машину британцев и задержал их по подозрению в нарушении границы, когда они вернулись обратно.
Украинцы предпочли безвизу отдых в Крыму
Российские туристы стали меньше ездить в Крым – турпоток на полуостров в этом году упал на треть. Зато потянулись туристы из Украины, пишут «Вести-Украина». Каждый день из Киева отправляются по несколько маршруток, на поезд до Новоалексеевки также практически нет свободных мест.
Отмечается, что в интернете много предложений о поездках в Крым на автобусах и маршрутках. Цена – 800–1500 грн. При этом билеты лучше бронировать за четыре-пять дней. По словам отдыхающих, «безвиз им не нужен, денег на поездки на заграничные курорты нет».
Порошенко в США приняли без фанфар и красной дорожки
Украинскому президенту Петру Порошенко в Белом доме оказали довольно холодный прием, сообщает CNN. Его встретили «без фанфар», хотя президент США Дональд Трамп привык раскатывать красную дорожку даже перед главами небольших стран, отмечает телеканал.
Сообщается, что украинского президента встречал не сам Дональд Трамп, а вице-президент Майк Пенс. На встречу с Трампом Порошенко лишь «заскочил», подчеркивает телеканал. Между тем Белый дом опубликовал короткий отчет о прошедшей встрече, в котором отмечается, что речь шла о мирном урегулировании ситуации на востоке Украины, а также о борьбе с коррупцией. При этом даже с главами небольших стран, «у которых нет насущных вопросов к США», Трамп проводил встречи с глазу на глаз и встречал их в более торжественной обстановке.
Украину накрыл бум на криптовалюту
Криптовалюты активно входят в жизнь украинцев, пишут «Вести-Украина». Биткоином рассчитываются с артистами, за мелкие сделки, кроме того, виртуальные деньги взяли на вооружение и представители криминального мира. Издание напоминает, что сейчас курс составляет около $2500 за один биткоин.
Как рассказал сооснователь Bitcoin foundation Ukraine Андрей Дубецкий, сложно отследить объем чисто украинских транзакций, однако только на одной из обменных площадок за неделю в Украине с биткоином проходит операций на 8 млн грн – тогда как еще год назад было 500 тыс. грн. Таким образом, объем вырос в 16 раз. Услуг, за которые можно расплатиться биткоинами, в Украине пока немного. Для этого нет нужного правового поля, четкой позиции НБУ и ГФС. Поэтому украинцы в основном рассматривают их как средство сохранения ценностей (аналог золота) и способ мгновенно оплачивать услуги по всему миру. При этом криптовалюты уже взяли на вооружение и в криминальном мире. Популярность объясняется тем, что данный платежный инструмент позволяет анонимно совершать электронные транзакции.
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