Обзор зарубежных СМИ: Почему Украинцы променяли безвиз на Крым

Немецкий автопром вкладывается в российское производство

Немецкая компания Daimler заявила о своих планах построить новый завод вблизи Москвы. Как сообщает N-TV , завод Mercedes сможет производить до 25 тыс. автомобилей в год.

Российские власти с энтузиазмом восприняли решение немецкой компании – до 2025 года ее освободят от уплаты налога с оборота. Компания намерена производить лимузины и внедорожники, которые в России пользуются особой популярностью. Кроме того, Daimler в течение последних лет производит для российского рынка грузовые автомобили. Уточняется, что в 2016 году Mercedes-Benz продал в России почти 37 тыс. автомобилей.

«Российский соблазн» привел британских туристов в суд

В Финляндии будут судить четырех британских туристов, которые незаконно пересекли российско-финскую границу, чтобы «попить пива», пишет The Guardian . Туристы признались, что видели многочисленные знаки в пограничной зоне, однако продолжили свой путь из-за «сильного соблазна побывать в России».

Уточняется, что британцы участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию в финских лесах. После их окончания они решили добраться до российской границы. Мужчины припарковали свою машину на обочине, преодолели пешком финскую пограничную область и добрались до России. Там они выпили по несколько бокалов пива. Финский патруль заметил припаркованную машину британцев и задержал их по подозрению в нарушении границы, когда они вернулись обратно.

Украинцы предпочли безвизу отдых в Крыму

Российские туристы стали меньше ездить в Крым – турпоток на полуостров в этом году упал на треть. Зато потянулись туристы из Украины, пишут «Вести-Украина» . Каждый день из Киева отправляются по несколько маршруток, на поезд до Новоалексеевки также практически нет свободных мест.

Отмечается, что в интернете много предложений о поездках в Крым на автобусах и маршрутках. Цена – 800–1500 грн. При этом билеты лучше бронировать за четыре-пять дней. По словам отдыхающих, «безвиз им не нужен, денег на поездки на заграничные курорты нет».

Порошенко в США приняли без фанфар и красной дорожки

Украинскому президенту Петру Порошенко в Белом доме оказали довольно холодный прием, сообщает CNN . Его встретили «без фанфар», хотя президент США Дональд Трамп привык раскатывать красную дорожку даже перед главами небольших стран, отмечает телеканал.

Сообщается, что украинского президента встречал не сам Дональд Трамп, а вице-президент Майк Пенс . На встречу с Трампом Порошенко лишь «заскочил», подчеркивает телеканал. Между тем Белый дом опубликовал короткий отчет о прошедшей встрече, в котором отмечается, что речь шла о мирном урегулировании ситуации на востоке Украины, а также о борьбе с коррупцией. При этом даже с главами небольших стран, «у которых нет насущных вопросов к США», Трамп проводил встречи с глазу на глаз и встречал их в более торжественной обстановке.

Украину накрыл бум на криптовалюту

Криптовалюты активно входят в жизнь украинцев, пишут «Вести-Украина» . Биткоином рассчитываются с артистами, за мелкие сделки, кроме того, виртуальные деньги взяли на вооружение и представители криминального мира. Издание напоминает, что сейчас курс составляет около $2500 за один биткоин.

Как рассказал сооснователь Bitcoin foundation Ukraine Андрей Дубецкий, сложно отследить объем чисто украинских транзакций, однако только на одной из обменных площадок за неделю в Украине с биткоином проходит операций на 8 млн грн – тогда как еще год назад было 500 тыс. грн. Таким образом, объем вырос в 16 раз. Услуг, за которые можно расплатиться биткоинами, в Украине пока немного. Для этого нет нужного правового поля, четкой позиции НБУ и ГФС. Поэтому украинцы в основном рассматривают их как средство сохранения ценностей (аналог золота) и способ мгновенно оплачивать услуги по всему миру. При этом криптовалюты уже взяли на вооружение и в криминальном мире. Популярность объясняется тем, что данный платежный инструмент позволяет анонимно совершать электронные транзакции.