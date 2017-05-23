Крупнейший авиасалон в Ле-Бурже

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Airbus презентовала обновленную модификацию самого большого пассажирского лайнера в мире A380 — A380plus. По расчетам инженеров, благодаря всем изменениям A380plus сможет взлетать с максимальным весом в 578 тонн — то есть брать на борт еще 80 пассажиров (до 933 пассажиров) либо топлива на дополнительные 300 морских миль полета