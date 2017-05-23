Крупнейший авиасалон в Ле-Бурже
Во французском Ле-Бурже 19 июня стартовало крупнейшее аэрокосмическое шоу. На авиашоу представлены более двух тысяч экспонатов. Компания Airbus уже презентовала новый авиалайнер А380, среднемагистральный пассажирский самолет А321-neo. Международный авиасалон "Ле Бурже — 2017" - в нашей фотогалерее
10:33 фоторепортаж
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