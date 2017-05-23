Крупнейший авиасалон в Ле-Бурже

Во французском Ле-Бурже 19 июня стартовало крупнейшее аэрокосмическое шоу. На авиашоу представлены более двух тысяч экспонатов. Компания Airbus уже презентовала новый авиалайнер А380, среднемагистральный пассажирский самолет А321-neo. Международный авиасалон "Ле Бурже — 2017" - в нашей фотогалерее
10:33 фоторепортаж
1
Airbus презентовала обновленную модификацию самого большого пассажирского лайнера в мире A380 — A380plus. По расчетам инженеров, благодаря всем изменениям A380plus сможет взлетать с максимальным весом в 578 тонн — то есть брать на борт еще 80 пассажиров (до 933 пассажиров) либо топлива на дополнительные 300 морских миль полета
Фото: 
2
Двухмоторный транспортный самолет средней дальности "KC-390" бразильской компании Embraer
Фото: 
3
Boeing официально представил новую модификацию авиалайнера 737 Max с увеличенным числом посадочных мест. Новая модель является самой крупной среди производимых Boeing узкофюзеляжных самолетов, которые являются основой парка многих авиакомпаний
Фото: 
4
Бизнес-класс самолета Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways (Катарские Авиалинии)
Фото: 
5
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale F3, разработанный французской компанией "Dassault Aviation"
Фото: 
6
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: 
7
Военно-транспортный самолёт Airbus A400M
Фото: 
8
Самолет "Е195-Е2" авиакомпании Embraer
Фото: 
9
Новинка от Airbus — среднемагистральный пассажирский самолет А321-neo. Вмещает 240 пассажиров
Фото: 
10
Украина в Ле Бурже представила новый Ан-132D
Фото: 
11
Французский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника "Мистраль"
Фото: 
12
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Пляжный флешмоб «Попа в песке»

16 июня, 15:27

Последствия урагана в Москве

16 июня, 15:23

Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»

16 июня, 15:17

Ходченкова поразила нарядом на открытии «Кинотавра»

16 июня, 15:21

Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки

16 июня, 15:22

Самые нелепые ФОТО, сделанные риелторами

19 июня, 12:00

«Реальность и иная реальность». Последний звонок

16 июня, 15:23

Разоблачение идеальных снимков в Instagram

16 июня, 15:08

Почему снимкам в социальных сетях лучше не верить

16 июня, 15:22

Самые откровенные наряды Каннского фестиваля

16 июня, 15:23