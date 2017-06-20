Главные события вторника

В США подготовили план сближения с Россией

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон разработал дорожную карту по улучшению отношений с Россией. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве.

Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год

Министерство труда России опубликовало проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2018 году». Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных актов.

На Ладоге перевернулась лодка с подростками

Вечером 19 июня в Ладожском озере неподалеку от деревни Импилахти перевернулась лодка с пятью молодым людьми в возрасте от 16 до 18 лет.

Зарплаты в полмиллиона: в Крыму выявили неэффективное использование средств

Счетная палата (СП) РФ зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма, действующей до 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме.

На Украине решили затопить Черноморский флот

Замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что украинская армия сможет уничтожить Черноморский флот РФ с помощью списанных турецких подводных лодок. Видеозапись выступления Лупакова на своем YouTube-канале опубликовал Polit Navigator.

Суд отпустил изнасиловавшего русскую девочку в Берлине

Фото: public domain

В Германии 24-летнего берлинца Исмета Ш. приговорили к году и девяти месяцам условно за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней русской девочки. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В Донбассе пропал полковник Нацгвардии

Командование Национальной гвардии Украины ведёт поиски полковника Александра Бойко , пропавшего во время выполнения боевого задания в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В России резко дорожает гречка

На прошлой неделе в России резко подорожала гречка. Цена за одну тонну крупы подскочила на 1355 рублей и составила 29 585 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россиян предупредили о просроченной рыбе в магазинах