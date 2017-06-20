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Главные события вторника
В США подготовили план сближения с Россией
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон разработал дорожную карту по улучшению отношений с Россией. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве.
Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год
Министерство труда России опубликовало проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2018 году». Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных актов.
На Ладоге перевернулась лодка с подростками
Вечером 19 июня в Ладожском озере неподалеку от деревни Импилахти перевернулась лодка с пятью молодым людьми в возрасте от 16 до 18 лет.
Зарплаты в полмиллиона: в Крыму выявили неэффективное использование средств
Счетная палата (СП) РФ зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма, действующей до 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме.
На Украине решили затопить Черноморский флот
Замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что украинская армия сможет уничтожить Черноморский флот РФ с помощью списанных турецких подводных лодок. Видеозапись выступления Лупакова на своем YouTube-канале опубликовал Polit Navigator.
Суд отпустил изнасиловавшего русскую девочку в Берлине
Фото: public domain
В Германии 24-летнего берлинца Исмета Ш. приговорили к году и девяти месяцам условно за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней русской девочки. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
В Донбассе пропал полковник Нацгвардии
Командование Национальной гвардии Украины ведёт поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время выполнения боевого задания в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В России резко дорожает гречка
На прошлой неделе в России резко подорожала гречка. Цена за одну тонну крупы подскочила на 1355 рублей и составила 29 585 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россиян предупредили о просроченной рыбе в магазинах
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор предупредил о возможном массовом «вбросе» в магазины залежалой лососевой путины с Дальнего Востока. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.
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