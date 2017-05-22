Секретные бункеры США

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Фото: bing map

Бункер спроектирован так, что люди смогут прожить в нем в течение 30 дней после атомного взрыва, даже если он произойдет в непосредственной близости. Чтобы попасть в укрытие, нужно пробраться через километровый тоннель, высеченный в граните. После терактов 11 сентября на модернизацию бункера было потрачено около 640 млн долларов, и теперь в него может вместиться до 5 тыс. человек