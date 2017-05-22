Секретные бункеры США
В США есть секретная сеть бункеров на случай ядерной войны, построенных для защиты правительственных чиновников. Многие из них построены еще в период Холодной войны. Как выглядят некоторые бункеры США - в нашей фотогалерее
12:38 фоторепортаж
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