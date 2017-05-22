Секретные бункеры США

В США есть секретная сеть бункеров на случай ядерной войны, построенных для защиты правительственных чиновников. Многие из них построены еще в период Холодной войны. Как выглядят некоторые бункеры США - в нашей фотогалерее
12:38 фоторепортаж
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Один из самых известных «секретных бункеров» расположен в Белом доме. Он был построен в 1950-х годах и был впервые использован 11 сентября 2001 года
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Туннельная Система Белого дома, соединяющая западное и восточное крыло
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Президент Буш и вице-президент Дик Чейни укрывались в бункере под Белым домом 11 сентября 2001 года
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Бункер Raven Rock, построенный еще в 1948 году. Он высечен в склоне горы, внутри которой находятся офисы, медицинские палаты и достаточное пространство для обеспечения безопасности 1400 человек
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Бункер спроектирован так, что люди смогут прожить в нем в течение 30 дней после атомного взрыва, даже если он произойдет в непосредственной близости. Чтобы попасть в укрытие, нужно пробраться через километровый тоннель, высеченный в граните. После терактов 11 сентября на модернизацию бункера было потрачено около 640 млн долларов, и теперь в него может вместиться до 5 тыс. человек
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NORAD, легендарный военный центр управления, расположенный в обширной искусственной пещере внутри горы Шайен, штат Колорадо. Здесь же находится бункер, защищенный пластиной горных пород толщиной 600 метров. В 60-х годах прошлого века в бункере располагался штаб командования, отвечающий за защиту США от советского ядерного удара
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37-й президент США Ричард Никсон (второй слева в первом ряду) в 1969 году посещает секретный бункер NORAD
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Еще один бункер находится в горе Питера (Аппалачи)
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