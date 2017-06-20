Обзор зарубежных СМИ: кто обеспечил победу Ельцину в 96-м

Steigan blogger: Билл Клинтон был консультантом Ельцина

США являются настоящим экспертом по оказанию влияния на выборы в других странах. Автор статьи Steigan blogger рассказывает об участии США в предвыборной борьбе в России во время президентства Билла Клинтона, чтобы обеспечить победу Бориса Ельцина – в 1996 году.

В материалах говорится, что Борис Ельцин к 1996 году сумел стать непопулярным в России, потому как его экономическая политика была катастрофичной. При этом американские политологи выяснили, что в то время многие россияне боялись гражданской войны. Поэтому они сформировали лозунг: вместе с Ельциным ты избежишь беспорядков. Кроме того, США через МВФ обеспечили России кредит в 10,2 млрд долларов для выплат зарплат и пенсий. Как сообщил советник Билла Клинтона Дик Моррис, они анализировали опросы, которые его коллеги проводили в поддержку Ельцина. «Мы с Клинтоном знакомились с ними, и Билл намечал главную линию, беседовал с Ельциным и говорил ему, какую рекламу делать, где проводить кампанию и какую занимать позицию. Он, в сущности, стал политическим консультантом Ельцина», – сообщил Моррис.

Риск ядерной катастрофы на Кольском полуострове

Мировое сообщество сегодня столкнулось с потенциально крайне опасной ситуацией, пишет NRK . Так, самый важный объект Северного флота находится в губе Андреева на Кольском полуострове – речь идет о месте хранения отработанного ядерного топлива.

Издание пишет, что хранилище не только угрожает рыболовству в Баренцевом море, но и создает риск ядерной катастрофы. При этом только недавно в этом месте начали наводить порядок. В конце июня первая партия ядерных отходов будет отправлена из губы Андреева в Мурманск. Чуть позже этот груз поедет дальше до конечной станции – предприятия по переработке ядерных отходов «Маяк» в Сибири. При этом никто не может точно сказать, что скрывается под крышей цистерн, где отходы хранятся около тридцати лет. Некоторые части отходов могут быть разрушены и представляют опасность радиационного заражения.

Мост в Крыму: в полиции указали на устроенную Кремлем ловушку для Украины

Россия при строительстве моста через Керченский пролив в одностороннем порядке ограничивает движение через пролив, устанавливая габариты судов. Об этом сообщил советник главы ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает «Апостроф»

По его словам, корабли высотой более 33 метров не смогут выполнять перевозки в Мариуполь и Бердянск, а также не смогут покинуть порты. Отмечается, что Кремль планирует ввести ограничения с августа этого года. «Поэтому судовладельцы, которые планируют перевозки в украинские порты в Азовском бассейне в Бердянск или Мариуполь, попадают в ловушку», – говорится в материалах.

Россия согласилась на турецкие помидоры, но только в «несезон»

Россия приняла решение снять эмбарго на турецкие помидоры, пишет Daily Sabah . Между тем импорт будет разрешен лишь в те месяцы, когда российские фермеры не могут сами выращивать томаты.

Так, в «несезон» Россия будет закупать томаты у трех турецких компаний, с которыми она сотрудничала ранее и чья продукция соответствует заявленным требованиям. В результате турецкие помидоры будут беспрепятственно пересекать российскую таможню, избегая посредников – Белоруссию, Азербайджан и некоторые другие государства. Как пишет издание, российские фермеры при такой системе не пострадают.

При Трампе возросли потери среди мирных иракцев и сирийцев

За последние несколько месяцев значительно возросло число мирных жителей, которые стали жертвами авиаударов американской коалиции по Сирии и Ираку, пишет The New York Times . По информации группы наблюдателей Airwars, удары коалиции унесли жизни почти 4 тыс. человек, хотя американские официальные источники сообщают о 484 погибших.

По данным издания, за время президентства Дональда Трампа США увеличили количество сбрасываемых бомб на 20%. Кроме того, число жертв возросло, так как основные бои в регионе переместились в центр крупных городов. Но есть еще одна причина: американским военным не грозит серьезное расследование и привлечение к ответственности, несмотря на рост потерь, говорится в статье.