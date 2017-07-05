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Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года
Правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа опубликован 5 июля на сайте кабинета министров.
«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в постановлении.
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