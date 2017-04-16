Дома, которые никто не хочет покупать

Успех агента недвижимости во многом зависит от того, насколько удачным выглядит на картинке квартира, дом или дача, выставленные на продажу. Подборка самых нелепых фотографий, размещенных на сайтах по продаже недвижимости - в нашей фотогалерее