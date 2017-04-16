Дома, которые никто не хочет покупать

Успех агента недвижимости во многом зависит от того, насколько удачным выглядит на картинке квартира, дом или дача, выставленные на продажу. Подборка самых нелепых фотографий, размещенных на сайтах по продаже недвижимости - в нашей фотогалерее
12:00 фоторепортаж
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Кукольный домик
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Полноценное место отдыха
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Можно поплавать в бассейне на настоящем матрасе
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А этот мужчина прилагается к дому?
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Места хватит для всех
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Потрясающие шотландские интерьеры
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Чего ждет этот одинокий пистолет на раковине..
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Здесь вы можете скрыться от солнечных лучей
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Спальня с заманчивой картиной
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Уйти из кадра пока риелтор фотографирует комнату - выше его сил
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Ваша идеальная комната
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Небольшой концертный зал
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