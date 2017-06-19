Обзор зарубежных СМИ: Страшные рассказы рабынь ИГИЛ

«Убийство» Трампа в образе Цезаря возмутило американцев

На сцене фестиваля «Шекспир в парке» разгорелся скандал. На постановке шекспировского «Юлия Цезаря» римский диктатор предстал в образе Дональда Трампа. Поэтому вышло так, что на глазах у нью-йоркских зрителей, в соответствии с сюжетом пьесы, «убили» президента США. Ведущая Fox News Джанин Пирро спросила у рядовых американцев, что они думают о таком режиссерском ходе.

«Я очень высоко ценю роль президента, и, не знаю даже, такое я как-то не очень воспринимаю. Вообще, трагедия это, грустно, что страна во многих смыслах стала вот такой – мне так кажется», – сказала одна из опрошенных женщин. «Ужас, кромешный ужас. Я считаю, что он (Трамп – ред.) – замечательный президент», – сказал другой мужчина. Некоторые американцы не увидели ничего страшного в постановке; по их мнению, сатира – нормальный театральный прием.

Страшные рассказы рабынь «Исламского государства»*

Бывшие пленницы езидки, освобожденные из ИГИЛ*, рассказывают о джихадистах, одержимых маниакальным психозом. Остальные по-прежнему остаются в плену в Мосуле, пишет корреспондент Le Figaro в Иракском Курдистане Тьерри Оберле.

В репортаже сообщается, что девочек в возрасте 10 лет и младше насилуют в течение всего срока их пленения, а малолетние бойцы, из которых делают «Львят халифата», с трудом приходят в себя после нанесенных им травм. Те, кому удалось освободиться за выкуп из лап боевиков или бежать, проживают в лагерях для вынужденных переселенцев в Иракском Курдистане. Автор информирует, что приблизительно 10 тыс. езидов – мужчин, женщин и детей – были убиты, похищены или считаются пропавшими в ходе кампании по этническо-религиозной зачистке, проведенной ИГИЛ*.

*запрещенная в России организация

Накануне гей-парада националисты блокировали центр Киева

Националисты заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице. Об этом написал руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский , передает «112 канал» . «Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве», – сообщил он в Facebook.

При этом, как пишет «Новое время» , само мероприятие не обошлось без скандала. Так, в Киеве избили представителей ЛГБТ после Марша равенства. На одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе Петровки, сообщила представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник.

Беда Греции — не долги, а любовь к коммунизму

Forbes Главная проблема Греции — не огромные долги, а преданная любовь к коммунистическим идеям. Хотя Греция никогда не становилась коммунистической страной, некоторые из неудачных идей коммунизма доминируют над ее экономикой до сих пор, пишет

В числе примеров – идея о том, что крупное государство может быть более успешным владельцем и менеджером предприятий, чем индивидуальные предприниматели. Кроме того, в Греции по сей день считают, что государство в состоянии обеспечить каждого хорошей и стабильной работой, щедрой пенсией, бесплатным образованием и здравоохранением. В результате, страна продолжает растрачивать драгоценные экономические ресурсы, хотя финансов для такой политики не имеется.

Пенсионная реформа: украинцы нашли способ обмануть закон про 25 лет стажа

На этой неделе в украинский парламент передадут проект закона о пенсионной реформе. Главное изменение – это повышение стажа, необходимого для того, чтобы государство гарантировало выплаты. При этом, как пишут «Вести-Украина» , в Сети уже зарабатывают на продаже фальшивого стажа, необходимого для выплат.

Так, в интернете активно предлагают купить не только чистые трудовые книжки, но уже вместе со стажем для оформления пенсий. Цены – от 100 грн за каждый год «стажа». Сами «предприниматели» говорят, что налоги в 90-е платили не за каждого работника, а за предприятие. Поэтому «никакой Пенсионный фонд вас расколоть не сможет», уверили они издание. Эксперты также согласны, что эти схемы могут сработать, хотя они, безусловно, мошеннические.