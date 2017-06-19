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Обзор зарубежных СМИ: Страшные рассказы рабынь ИГИЛ

Обзор зарубежных СМИ: страхи рабынь ИГ, как украинцы обманывают закон
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«Убийство» Трампа в образе Цезаря возмутило американцев
На сцене фестиваля «Шекспир в парке» разгорелся скандал. На постановке шекспировского «Юлия Цезаря» римский диктатор предстал в образе Дональда Трампа. Поэтому вышло так, что на глазах у нью-йоркских зрителей, в соответствии с сюжетом пьесы, «убили» президента США. Ведущая Fox News Джанин Пирро спросила у рядовых американцев, что они думают о таком режиссерском ходе.
«Я очень высоко ценю роль президента, и, не знаю даже, такое я как-то не очень воспринимаю. Вообще, трагедия это, грустно, что страна во многих смыслах стала вот такой – мне так кажется», – сказала одна из опрошенных женщин. «Ужас, кромешный ужас. Я считаю, что он (Трамп – ред.) – замечательный президент», – сказал другой мужчина. Некоторые американцы не увидели ничего страшного в постановке; по их мнению, сатира – нормальный театральный прием.
Страшные рассказы рабынь «Исламского государства»*
Бывшие пленницы езидки, освобожденные из ИГИЛ*, рассказывают о джихадистах, одержимых маниакальным психозом. Остальные по-прежнему остаются в плену в Мосуле, пишет корреспондент Le Figaro в Иракском Курдистане Тьерри Оберле.
В репортаже сообщается, что девочек в возрасте 10 лет и младше насилуют в течение всего срока их пленения, а малолетние бойцы, из которых делают «Львят халифата», с трудом приходят в себя после нанесенных им травм. Те, кому удалось освободиться за выкуп из лап боевиков или бежать, проживают в лагерях для вынужденных переселенцев в Иракском Курдистане. Автор информирует, что приблизительно 10 тыс. езидов – мужчин, женщин и детей – были убиты, похищены или считаются пропавшими в ходе кампании по этническо-религиозной зачистке, проведенной ИГИЛ*.
*запрещенная в России организация
Накануне гей-парада националисты блокировали центр Киева
Националисты заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице. Об этом написал руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский, передает «112 канал». «Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве», – сообщил он в Facebook.
При этом, как пишет «Новое время», само мероприятие не обошлось без скандала. Так, в Киеве избили представителей ЛГБТ после Марша равенства. На одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе Петровки, сообщила представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник.
Беда Греции — не долги, а любовь к коммунизму
Главная проблема Греции — не огромные долги, а преданная любовь к коммунистическим идеям. Хотя Греция никогда не становилась коммунистической страной, некоторые из неудачных идей коммунизма доминируют над ее экономикой до сих пор, пишет Forbes.
В числе примеров – идея о том, что крупное государство может быть более успешным владельцем и менеджером предприятий, чем индивидуальные предприниматели. Кроме того, в Греции по сей день считают, что государство в состоянии обеспечить каждого хорошей и стабильной работой, щедрой пенсией, бесплатным образованием и здравоохранением. В результате, страна продолжает растрачивать драгоценные экономические ресурсы, хотя финансов для такой политики не имеется.
Пенсионная реформа: украинцы нашли способ обмануть закон про 25 лет стажа
На этой неделе в украинский парламент передадут проект закона о пенсионной реформе. Главное изменение – это повышение стажа, необходимого для того, чтобы государство гарантировало выплаты. При этом, как пишут «Вести-Украина», в Сети уже зарабатывают на продаже фальшивого стажа, необходимого для выплат.
Так, в интернете активно предлагают купить не только чистые трудовые книжки, но уже вместе со стажем для оформления пенсий. Цены – от 100 грн за каждый год «стажа». Сами «предприниматели» говорят, что налоги в 90-е платили не за каждого работника, а за предприятие. Поэтому «никакой Пенсионный фонд вас расколоть не сможет», уверили они издание. Эксперты также согласны, что эти схемы могут сработать, хотя они, безусловно, мошеннические.
Fox News Forbes Le Figaro
Исламское государство Верховная Рада
Артем Скоропадский Дональд Трамп
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