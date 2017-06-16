Обзор зарубежных СМИ: Как погибнет Земля

США шпионят за российскими подлодками с помощью радара на норвежском острове

Америка пристально шпионит за Россией с «крошечного норвежского острова» Вардё, пишет The New York Times . Россия стремится стать «доминирующим игроком» в Арктике – российских атомных подлодок в Баренцевом море становится все больше, а американские военные с помощью новой радиолокационной станции следят за ними, говорится в статье.

Проект современной радиолокационной станции «Глобус 3» вызвал «негодование» Москвы, так как эта система расценивается как стремление Пентагона окружить Россию. Начальник норвежской военной разведки Мортен Хаги Лунде отметил, что к задачам американского радара относится слежение «за космическим мусором» и «контроль за районом наших национальных интересов на севере». Однако российские генералы и многие международные эксперты считают, что все гораздо сложнее и опаснее: новая РЛС «Глобус 3» является составной частью усилий Пентагона по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны. В случае конфликта Вардё станет одним из главных объектов для военных действий.

Это катастрофа: температура на планете повысится еще на 2 градуса

Проблема изменений климата будет неразрешимой до тех пор, пока человечество активно использует энергию из ископаемого топлива, заявил в интервью La Vanguardia американский физик и климатолог Джеймс Хансен. Он выступает за замену угольных электростанций экологически чистыми источниками энергии.

По его словам, за 10 лет температура воздуха повышалась в среднем на 0,2 градуса. «Это означает, что за сто лет она вырастет на 2 градуса в дополнение к потеплению (на один градус), которое уже произошло. И это будет катастрофа», – заявил климатолог. Он отметил, что с увеличением в атмосфере двуокиси углерода до 450 миллионных долей (сейчас около 400), уровень моря поднимется, как минимум, на 6 метров. При этом ученые не знают, как быстро среагируют льды, так как состав атмосферы меняется стремительнее, чем когда-либо в истории.

Трамп ужесточит политику в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп планирует ужесточить политику в отношении Кубы в сферах туризма и ведения бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Предполагается, что Трамп объявит об отмене некоторых решений Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой, в Майами в пятницу. По данным агентства, глава Белого дома планирует ужесточить законы США, которые позволяют некоторым американцам посещать остров, а также запретит американским компаниям иметь какие-либо деловые и торговые связи с кубинскими фирмами, которые контролируются военными. При этом речь не идет о разрыве дипломатических связей с Гаваной и закрытии там посольства США.

Российский учёный основал первую «космическую нацию»

Нация без территории и армии, но со своей собственной конституцией и правительством, появится в космосе. Как пишет NTD , в прошлом году российский ученый Игорь Ашурбейли придумал космическое государство Асгардия. Чтобы представить проект, группа ученых собралась в Гонконге.

Предполагается, что это будет международный гуманитарный проект по заселению космоса. Он также должен обеспечить доступ к космическим технологиям и защитить Землю от межпланетных угроз. Новая нация в ближайшее время планирует запустить в космос свой первый спутник. В конце этого года планируется также сформировать парламент и правительство из 12 министров. Асгардия, как ожидается, будет устанавливать дипломатические отношения с другими странами, а также примет законодательство и конституцию на основе уже существующих на нашей планете.

Российских дипломатов лишили бесплатных пляжей под Нью-Йорком

Власти американского города Ойстер-Бэй (штат Нью-Йорк) приняли решение отменить выдачу более 100 бесплатных пляжных билетов для российских дипломатов и членов их семей. Как сообщает NBC , данная система действовала еще во время СССР.

По заверению американских чиновников, данное решение не связано с расширением антироссийских санкций. Они считают, что это справедливо, поскольку даже местные жители вынуждены платить $20 в день за доступ к одному из четырех городских пляжей. Для нерезидентов плата составляет от $50 до $60. Именно поэтому россиянам было отказано в запросе о предоставлении 116 пропусков на пляж.