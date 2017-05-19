Волосатый купальник. Самая нелепая одежда из магазинов

Волосатый купальник, сумка, которую невозможно украсть, обнимательная куртка... Самые нелепые и абсурдные вещи, которые реально можно купить в интернет-магазинах - в нашей фотогалерее