Волосатый купальник. Самая нелепая одежда из магазинов

Волосатый купальник, сумка, которую невозможно украсть, обнимательная куртка... Самые нелепые и абсурдные вещи, которые реально можно купить в интернет-магазинах - в нашей фотогалерее
12:15 фоторепортаж
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Джинсы со специальными отверстиями для ваших боков
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Подарочный купальник
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Коллекция певицы Рианны для Puma
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Пляжная юбка, чтобы прикрыть наготу
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Джинсовая куртка для тех, кому постоянно жарко в плечах
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Ковбойские сандалии
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Пластиковые штаны
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Джинсы-трансформеры
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Мужской кужевной костюм
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Обнимательная куртка
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Комбинезон за 1425 долларов
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Сумка, которую невозможно украсть
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Джинсы с отстегивающимися штанинами
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