Волосатый купальник. Самая нелепая одежда из магазинов
Волосатый купальник, сумка, которую невозможно украсть, обнимательная куртка... Самые нелепые и абсурдные вещи, которые реально можно купить в интернет-магазинах - в нашей фотогалерее
12:15 фоторепортаж
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