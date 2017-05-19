Модель разоблачила свои идеальные снимки в Instagram

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Фото: instagram.com/imrececen

Например, сидя на бассейне, она старалась продемонстрировать худые ноги, в то время как они непременно расплющивались при соприкосновении с поверхностью: «Мне пришлось изогнуть спину, как ненормальной, держать ноги на весу (пришлось поработать прессом), при этом сидя на краю бассейна, из-за чего я едва не упала. Мы с моим фотоаппаратом наверняка утонули бы в приступе инстаграмного перфекционизма (я бы, конечно, выжила под водой, плавать-то я умею)»