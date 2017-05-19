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Модель разоблачила свои идеальные снимки в Instagram

Турецкая модель и фитнес-блогер Имре Чечен (Imre Çeçen) показала в Instagram, как создавались снимки, на которых ее фигура выглядит идеально подтянутой, и как они могли бы выглядеть на самом деле, если бы девушка не применяла некоторые приемы.
11:27 фоторепортаж
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Имре без стеснения демонстрирует, что на самом деле ее тело не совершенно, хотя на фотографиях и кажется таковым. Она с иронией рассказывает, как корпела над снимками, желая выглядеть на них идеально
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Например, сидя на бассейне, она старалась продемонстрировать худые ноги, в то время как они непременно расплющивались при соприкосновении с поверхностью: «Мне пришлось изогнуть спину, как ненормальной, держать ноги на весу (пришлось поработать прессом), при этом сидя на краю бассейна, из-за чего я едва не упала. Мы с моим фотоаппаратом наверняка утонули бы в приступе инстаграмного перфекционизма (я бы, конечно, выжила под водой, плавать-то я умею)»
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Она высказала восхищение теми, кому удается сидеть так в реальной жизни. «Я восхищаюсь вашей физической силой и силой воли!» — подытожила Чечен
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Кроме того, девушка показывает, как выглядели бы ее фотографии, если бы она не воспользовалась фотошопом
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Имре нравится подшучивать над тем, как может измениться внешность модели в зависимости от позы и освещения
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Подписчики блогера поддерживают ее шуточные разоблачения. Каждый пост Чечен собирает десятки тысяч лайков
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