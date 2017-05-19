Модель разоблачила свои идеальные снимки в Instagram
Турецкая модель и фитнес-блогер Имре Чечен (Imre Çeçen) показала в Instagram, как создавались снимки, на которых ее фигура выглядит идеально подтянутой, и как они могли бы выглядеть на самом деле, если бы девушка не применяла некоторые приемы.
11:27 фоторепортаж
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