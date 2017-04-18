Скончался актер Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на друга актера. Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Одной из самых известных его ролей стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»
10:53 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Покупки в интернете. Ожидание и реальность
22 мая, 13:05
Отпуск. Ожидание и реальность
23 мая, 10:35
Пляжный флешмоб «Попа в песке»
24 мая, 10:01
Последствия урагана в Москве
30 мая, 14:56
Ходченкова поразила нарядом на открытии «Кинотавра»
9 июня, 15:25
Юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2017»
Вчера, 09:40
Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки
8 июня, 11:44
«Реальность и иная реальность». Последний звонок
30 мая, 14:56
Скончался Олег Видов
17 мая, 09:44
Почему снимкам в социальных сетях лучше не верить
9 июня, 15:25