Скончался актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на друга актера. Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Одной из самых известных его ролей стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»
10:53 фоторепортаж
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С отцом, Владимиром Баталовым
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Алексей Баталов (слева) в роли Гусева и Иннокентий Смоктуновский в роли Ильи (справа) в фильме "9 дней одного года", 1962
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Одними из самых известных его работ в качестве актера стали картины "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли". В качестве режиссера Баталов поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка", "Игрок"
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Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (режиссер Владимир Меньшов). Алексей Баталов в роли Гоши, Наталья Вавилова в роли Александры Тихомировой, 1981
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Алексей Баталов в своей машине, 1964
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Кадр из фильма "Дело Румянцева". Саша Румянцев - актер Алексей Баталов, Клавдия - Нелли Подгорная, 1956
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Алексей Баталов проводит репетицию спектакля "Человек со звезды" в Московском театре имени Ленинского комсомола, 1963
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Алексей Баталов в роли Федора Протасова в фильме "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, 1968
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Кадр из фильма "Летят журавли", 1957
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Алексей Баталов в роли Егорова в фильме "Возврата нет", 1974
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Алексей Баталов на вечере в рамках кинофестиваля «Московская премьера 2007»
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"Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006)
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Алексей Баталов во время вечера, посвященного творчеству А.Ахматовой, в рамках фестиваля искусств "Черешневый Лес", 2013
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