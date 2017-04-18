Скончался актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на друга актера. Алексей Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Одной из самых известных его ролей стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»