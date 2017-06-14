Главные события среды

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В России подорожал бензин
Впервые в России стоимость литра бензина Аи-95 превысила 40 рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.
8 лет за браслеты: Экс-главе ФСИН вынесли приговор
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего главу ФСИН Александра Реймера, признав его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент ТАСС.
Друга Трампа ранили на бейсболе
Фото: Reuters
В городе Александрия (штат Виргиния, США) неизвестный мужчина открыл огонь по конгрессменам. Об этом сообщает NBC.
Кремль объяснил "репетиции" прямой линии с Путиным
Организаторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным проводят информационные встречи с гостями мероприятия для того, чтобы обсудить обычные организационные вопросы логистического характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума приняла закон о реновации в Москве
В среду, 14 июня, Госдума в окончательном чтении приняла закон о реновации старого ветхого жилья в Москве. Против проекта проголосовали только два депутата, один воздержался. Поддержали его 399 депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.
В России растет рынок нелегальных туруслуг
Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что в России растет число нелегальных организаторов туров, которые предлагают свои услуги через соцсети, передает «Интерфакс».
Украина готова ввести военное положение
В Киеве строят планы по отмене режима «антитеррористической операции» в Донбассе, чтобы прибегнуть к новому формату силовых действий. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова и премьера Владимира Гройсмана, Россия ведёт «гибридную войну» против Украины. Чтобы противостоять этому, политики готовятся ввести в стране военное положение. В рамках «особого режима» власти смогут закрывать неугодные политические партии и СМИ, а также жёстко пресекать любые акции протеста. RT разбирался вместе с экспертами, зачем украинское руководство пытается представить конфликт на юго-востоке как противостояние российской угрозе.
ФРС примет «судьбоносное» для рубля решение
Фото: Reuters
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1-1,25 процента годовых. Такую точку зрения выразили опрошенные ТАСС эксперты.
Как свечка: жертвами пожара в лондонской высотке стали 6 человек
Фото: globallookpress.com
Причиной пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр мог стать неисправный холодильник. Об этом рассказал очевидец ЧП, сообщает Daily Mail.
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