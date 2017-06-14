Главные события среды

В России подорожал бензин

Впервые в России стоимость литра бензина Аи-95 превысила 40 рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

8 лет за браслеты: Экс-главе ФСИН вынесли приговор

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего главу ФСИН Александра Реймера , признав его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент ТАСС

Друга Трампа ранили на бейсболе

В городе Александрия (штат Виргиния, США) неизвестный мужчина открыл огонь по конгрессменам. Об этом сообщает NBC.

Кремль объяснил "репетиции" прямой линии с Путиным

Организаторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным проводят информационные встречи с гостями мероприятия для того, чтобы обсудить обычные организационные вопросы логистического характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Госдума приняла закон о реновации в Москве

В среду, 14 июня, Госдума в окончательном чтении приняла закон о реновации старого ветхого жилья в Москве. Против проекта проголосовали только два депутата, один воздержался. Поддержали его 399 депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В России растет рынок нелегальных туруслуг

Украина готова ввести военное положение

В Киеве строят планы по отмене режима «антитеррористической операции» в Донбассе, чтобы прибегнуть к новому формату силовых действий. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова и премьера Владимира Гройсмана, Россия ведёт «гибридную войну» против Украины. Чтобы противостоять этому, политики готовятся ввести в стране военное положение. В рамках «особого режима» власти смогут закрывать неугодные политические партии и СМИ, а также жёстко пресекать любые акции протеста. RT разбирался вместе с экспертами, зачем украинское руководство пытается представить конфликт на юго-востоке как противостояние российской угрозе.

ФРС примет «судьбоносное» для рубля решение

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1-1,25 процента годовых. Такую точку зрения выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Как свечка: жертвами пожара в лондонской высотке стали 6 человек

Причиной пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр мог стать неисправный холодильник. Об этом рассказал очевидец ЧП, сообщает Daily Mail.