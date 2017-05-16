Как изменился Дональд Трамп

Сегодня свой 71-й день рождения празднует один из самых влиятельных и скандальных мужчин мира - 45-й президент США Дональд Трамп. Как изменился Дональд Трамп спустя десятилетия - в нашей фотогалерее