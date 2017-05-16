Как изменился Дональд Трамп

Сегодня свой 71-й день рождения празднует один из самых влиятельных и скандальных мужчин мира - 45-й президент США Дональд Трамп. Как изменился Дональд Трамп спустя десятилетия - в нашей фотогалерее
14:44 фоторепортаж
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Кадр из фильма "Один дома 2", 1992 / Фото снизу: 2017 год
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Трамп с братьями и сестрами / Трамп с женой Меланьей
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Свадьба Трампа и Марлы Мейплз, 1993 / Дональд Трамп с Меланьей 2004 год
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Дональд Трамп с женой Иваной / Трамп и Меланья Трамп
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