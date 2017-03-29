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«Кинотавр-2017»: как отдыхают знаменитости

В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. Как знаменитости проводят время вне премьер и красных ковровых дорожек - ищите в нашей фотогалерее
12:09 фоторепортаж
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Вечерние купания Екатерины Шпицы
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Застолье перед премьерой фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»
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Ксения Собчак с сыном Платоном
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Светлана Бондарчук
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Дарья Чаруша
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Актриса Юлия Пересильд
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Актриса Равшана Куркова
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Модель Елена Кулецкая с семьей
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Ксения Собчак
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"Угадайте: ноги или сосиски?". Российский сценарист и журналист Ким Белов
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