«Кинотавр-2017»: как отдыхают знаменитости

В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. Как знаменитости проводят время вне премьер и красных ковровых дорожек - ищите в нашей фотогалерее