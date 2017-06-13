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По секрету: Путин со скидкой, история разграбления России
Путин со скидкой
«Наши гости украли всю туалетную бумагу. Несколько рулонов я сам раздал, когда попросили... Сейчас мы ждём новую, а люди всё спрашивают: "Где бумага с Бараком Обамой"?»
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