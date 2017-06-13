Обзор зарубежных СМИ: «господин Горбачёв, снесите эту стену»

Россия нашла ответ: 62 рубля за доллар

Bloomberg Российские власти не заинтересованы в укреплении российской валюты до 53 рублей за доллар. По словам министра промышленности Дениса Мантурова, «оптимальный» курс для отраслей, которые задействованы в импортозамещении, составляет 62 рубля за доллар, что на 8% ниже нынешнего курса, передает

По данным издания, укрепление рубля объясняет замедление темпов инфляции на 70% с начала 2017 года. Мантуров отметил, что укрепление российской валюты до 53-55 рублей за доллар может привести к «заморозке» ряда проектов. Для Банка России более крепкий рубль также является преимуществом, поскольку ведет к снижению стоимости импорта. Отмечается, что в конце прошлой недели в Москве валюта торговалась на отметке чуть ниже 57 рублей за доллар.

Спичрайтер Рейгана рассказал об истории фразы «господин Горбачёв, снесите эту стену»

12 июня 1987 года президент США Рональд Рейган произнес речь перед Бранденбургскими воротами. Там он сделал знаменитое заявление: «Господин Горбачёв, снесите эту стену». Как рассказал в интервью Der Spiegel спичрайтер и автор исторической речи Рейгана Питер Робинсон, изначально американские власти ожидали негативной реакции СССР на это выступление.

По его словам, Совет национальной безопасности США высказывал сомнения по поводу этой фразы – никто не верил, что Берлинская стена падет так быстро. По мнению Робинсона, Рональд Рейган и Михаил Горбачёв быстро смогли найти компромисс, так как разделяли одинаковые нравственные убеждения и «оба были религиозны».

Airbus грозит уйти из Британии из-за Brexit

Отмечается, что компания предоставила британским властям целый перечень требований. В частности, речь идет про свободное передвижение из Британии в ЕС после Brexit. По данным газеты, компания в настоящее время обеспечивает около 10 тыс. рабочих мест. На территории Британии Airbus производит крылья для самолетов в городе Филтон и в Бротоне.

Кибероружие США оказалось неэффективным в борьбе с ИГ

Пентагон примерно год назад заявил о том, что начинает борьбу с ИГ по новому фронту – в киберпространстве. Перед США стояла задача лишить террористов возможности распространять свои послания, вербовать людей, осуществлять выплаты боевикам, а также распространять приказы от командиров. Однако, как пишет газета, ИГ оказался сложным киберпротивником –боевики постоянно организуют новые узлы связи и каналы вербовки.

Мир готовится к битве за ресурсы

В течение следующих 15 лет мировое население увеличится почти на 1,2 млрд человек. В результате через 20 лет жителям планеты будет необходимо на 50% больше энергии, чем сегодня, пишет Publico . В статье говорится, что Европа утратит своей мировое значение, а на первое место выйдет китайская экономика. Также рост потребностей в мировых ресурсах демонстрирует Индия.

Отмечается, что в течение следующих десяти лет около 90% от растущего спроса на энергию будет приходиться на развивающиеся страны. Именно поэтому в ближайшие десятилетия в мире ожидается масштабная перестройка сфер влияния в соответствии с зонами контроля над источниками энергии. По мнению автора статьи, в будущем главным предметом споров будут энергетические и природные ресурсы. При этом одним из главных очагов напряженности, результатом которой может стать серьезный конфликт, станет Центральная Азия, в частности бассейн Каспийского моря. Кроме того, такой зоной может стать Арктика. Особое беспокойство вызывают главные морские артерии, по которым осуществляются глобальные перевозки нефти, сырья и товаров.