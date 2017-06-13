Американские сенаторы договорились о новых антироссийских санкциях

Сенаторы США договорились по поводу законопроекта, предусматривающего расширение санкций в отношении России.

Об этом сообщает Washington Post.

«Это будет очень комплексный законопроект, он затрагивает все аспекты», — заявил глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер.

Как сообщает издание «российская поправка будет «прикреплена» к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Согласно внесённым изменениям, в законе будут уточнены уже действующие санкции и добавлены новые ограничения. Рассмотреть документ планируется на этой неделе.

В качестве аргументов для повторного утверждения и введения новых мер указываются «агрессивные действия России на Украине, её поступки в Сирии, а также кибератаки».