Кратовский стрелок устал от жизни

Следователи нашли предсмертную записку «кратовского стрелка» на месте спецоперации по его ликвидации, сообщил источник РИА «Новости» правоохранительных органах . В записке, обнаруженной в личных вещах Игоря Зенкова, он рассказывает отцу о сложных отношениях с соседями. Собеседник издания также добавил, что Зенков своем послании жалуется на усталость от жизни.

«По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен», — отметил источник.

Светлана Петренко. Следователи также выяснили, что «кратовский стрелок» неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях, сообщила официальный представитель СК России

днем 10 июня Зенков стал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар.

От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Позже Зенков застрелил еще двух соседей.

При пожаре могла погибнуть и мать стрелка: в последнее время она болела и не могла передвигаться. Разбор завалов сгоревшего дома еще продолжается.

При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было. Следователи также считают, что у стрелка было много боеприпасов, ручных гранат, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».

Как отметила Петренко, с 1992 по 2014 годы Зенков работал в МЧС слесарем-ремонтником.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что «кратовский стрелок» был «черным копателем»: нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Полученное таким образом оружие не состояло на учете.

«Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается», — сообщил собеседник агентства.

Проблемы, связанные с этим «бизнесом», могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу.

Напомним, днем 10 июня Зенков открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна своего дома. Погибли четыре человека. Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но он выстрелил по полицейской машине, разбив в ней стекло.

Тогда бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начали штурм дома, но стрелок сбежал из дома, а само строение поджег. Преступник был блокирован в лесу, после чего уничтожен. В ходе поимки преступника было задействовано два бронетранспортера и несколько машин военной автоинспекции. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов.

«Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца.

Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает», — рассказал глава МВД Владимир Колокольцев

Соседи Зенкова рассказали, что мужчина был «тихоней» и вел себя спокойно.

«Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и все», — рассказал один из соседей.

Командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков сообщил журналистам, что глава МВД выразил благодарность всему личному составу за участие в спецоперации.

«Министром внутренних дел была выражена благодарность всему личному составу за действия, проявленные при захвате вооруженного преступника», — приводит РИА «Новости» слова силовика.

Позже стало известно, что участвующих в операции правоохранителей наградят.

«Командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьезных ранений среди личного состава. Обезвредивших «стрелка» сотрудников представят к награде», — говорится в сообщении Центрального округа Росгвардии.

Ранее в Тверской области произошла подобная трагедия. В ночь на 4 июня 2017 года в частном доме в садоводческом товариществе «50 лет Октября» 45-летний электрик Сергей Егоров после возникшего в ходе застолья конфликта застрелил из охотничьего ружья девять человек.

В ходе застолья между гостями произошел спор относительно службы в армии. По сообщениям очевидцев, Егоров рассказывал собутыльникам о своей службе в войсках ВДВ, что вызвало у них скептическую реакцию.

После этой фразы подозреваемый вспылил и уехал, затем вернулся с охотничьим ружьем «Сайга» со словами «сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» и произвел несколько выстрелов. Вскоре подозреваемый был задержан. По данным СКР, он был пьян и не оказывал сопротивления при задержании.