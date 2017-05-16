Красочный забег в Москве

Пятый «Красочный забег» состоялся в Москве. Его участники должны были пробежать вокруг комплекса «Лужники». На нескольких участках бегунов осыпали разноцветными порошками.
13:36 фоторепортаж
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Самые быстрые спортсмены получат призы.
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Среди участников забега - любители, профессиональные спортсмены, артисты
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Пятый «Красочный забег» состоялся в Москве.
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Красочный забег в этом году стал юбилейным, пятым по счету
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Участникам забега необходимо было пробежать вокруг комплекса «Лужники»
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На нескольких участках маршрута бегунов осыпали разноцветными порошками.
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