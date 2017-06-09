Главные события пятницы

Путин рассказал о единственном способе борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин заявил, что справиться с терроризмом можно только с помощью объединения усилий всех стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Коми не смог доказать "влияния РФ" на выборы в США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил доказательств так называемого влияния РФ на выборы в США, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.

ЕС потребовал от Киева выдавать паспорта жителям Крыма и Донбасса

В Европейском союзе выступили против инициативы украинских властей выдавать жителям Донбасса и Крыма паспорта старого образца. С таким заявлением выступил руководитель представительства ЕС на Украине Хуг Мингарелли.

Российские летчики массово бегут в Азию

Поклонская показала документы на квартиру в Донецке

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.

США рассказали семье Чуркина о причине его смерти

США передали семье результаты медэкспертизы умершего в Нью-Йорке постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Погибла внучка Хрущева

Внучка Никиты Хрущева Юлия утром 8 июня попала под электричку в Москве и погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Украина заявила о готовности к введению визового режима с Россией

В случае принятия положительного решения о введении визового режима с Россией МИД Украины готово приступить к его реализации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин

Слуцкий получил новую работу

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского клуба «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте британской команды.