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Главные события пятницы

Массовый «исход» российских летчиков, новая работа Слуцкого и другие события дня
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Путин рассказал о единственном способе борьбы с терроризмом

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Президент России Владимир Путин заявил, что справиться с терроризмом можно только с помощью объединения усилий всех стран. Об этом сообщает РИА Новости.
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Коми не смог доказать "влияния РФ" на выборы в США

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил доказательств так называемого влияния РФ на выборы в США, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.
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ЕС потребовал от Киева выдавать паспорта жителям Крыма и Донбасса

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В Европейском союзе выступили против инициативы украинских властей выдавать жителям Донбасса и Крыма паспорта старого образца. С таким заявлением выступил руководитель представительства ЕС на Украине Хуг Мингарелли.
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Российские летчики массово бегут в Азию

Фото: ТАСС

За последние 2,5 года российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа» зафиксировали переход более 300 командиров самолетов и инструкторов на работу в Азию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.
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Поклонская показала документы на квартиру в Донецке
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.
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США рассказали семье Чуркина о причине его смерти

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США передали семье результаты медэкспертизы умершего в Нью-Йорке постпреда России при ООН Виталия Чуркина.
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Погибла внучка Хрущева
Внучка Никиты Хрущева Юлия утром 8 июня попала под электричку в Москве и погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Украина заявила о готовности к введению визового режима с Россией

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В случае принятия положительного решения о введении визового режима с Россией МИД Украины готово приступить к его реализации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
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Слуцкий получил новую работу
Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского клуба «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте британской команды.
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РИА Новости ИТАР-ТАСС Reuters
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