Как живут настоящие счастливые дураки: Слава Полунин в гостях у Рамблера

Сегодня в 20.00 в видеостудию портала Рамблер/ приедет Слава Полунин – знаменитый клоун, президент Академии Дураков, король Петербургского Карнавала и просто очень умный и добрый человек. Прямую трансляцию интервью c Полуниным смотрите на сайте и в нашей группе во ВКонтакте.: https://vk.com/rambler . Начало 9 июня в 20:00.

В сегодняшнем интервью Слава расскажет о том, что нужно делать только то, от чего внутри светится, бурлит, дзынькает, хохочет и насвистывает...о том, как живут настоящие счастливые дураки.