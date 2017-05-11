Тайные клады Москвы
На днях столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920–1930-е годы. За несколько лет благоустройства улиц в Москве было обнаружено более тысячи археологических находок и исторических объектов — клады, фрагменты мостовых, фундаментов старинных зданий. Самые ценные артефакты - в нашей фотогалерее
12:23 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Покупки в интернете. Ожидание и реальность
22 мая, 13:05
Отпуск. Ожидание и реальность
23 мая, 10:35
Пляжный флешмоб «Попа в песке»
24 мая, 10:01
Последствия урагана в Москве
30 мая, 14:56
Фото: Ходченкова поразила нарядом на открытии «Кинотавра»
Вчера, 12:42
Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки
Вчера, 11:44
«Евровидение» без России
12 мая, 11:28
«Реальность и иная реальность». Последний звонок
30 мая, 14:56
Скончался Олег Видов
17 мая, 09:44
Победившие анорексию: до и после
12 мая, 12:56