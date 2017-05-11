Тайные клады Москвы

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Фото: mos.ru

Во время ремонта Пушечной улицы в прошлом году под слоем асфальта был обнаружен фрагмент клинкерной мостовой. Это редкий для Москвы способ мощения по голландской технологии. Впервые он был применён в России во второй половине XIX века. Клинкеры — это поставленные на ребро и уложенные ёлочкой кирпичи