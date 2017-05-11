Тайные клады Москвы

На днях столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920–1930-е годы. За несколько лет благоустройства улиц в Москве было обнаружено более тысячи археологических находок и исторических объектов — клады, фрагменты мостовых, фундаментов старинных зданий. Самые ценные артефакты - в нашей фотогалерее
12:23 фоторепортаж
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Церковь Сошествия Святого Духа и найденный фундамент церкви
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Во время ремонта Пушечной улицы в прошлом году под слоем асфальта был обнаружен фрагмент клинкерной мостовой. Это редкий для Москвы способ мощения по голландской технологии. Впервые он был применён в России во второй половине XIX века. Клинкеры — это поставленные на ребро и уложенные ёлочкой кирпичи
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На Тургеневской площади обнаружен небольшой участок белокаменного фундамента укреплений легендарного Белого города (1586–1593). В летописях так называлась крепость, которая располагалась на территории современных бульваров
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У дома 26 на улице Сретенке был обнаружен колодец середины XIX века — часть конструкции Мытищинского водопровода диаметром два метра
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На Пушкинской площади в борту траншеи обнаружено основание ограды и построек женского Страстного монастыря (1654–1937). Уже расчищен цоколь, сложенный из белокаменных блоков, верхняя часть белокаменно-кирпичной кладки стены. Также сохранилась часть кирпичной кладки трапезной церкви Антония и Феодосия Печерских. Найденные здесь же печные изразцы, монеты, пряжки, нательные кресты относятся к периоду существования Страстного монастыря
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В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности. Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города. На картине сверху: Варварские ворота Китай-города. Акварель неизвестного художника. 1790-е годы
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Специальная тайная комната найдена у основания Китайгородской стены. Комната помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения
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Фрагмент каменного топора. Оружие древнего племени, жившего на территории Москвы четыре тысячи лет назад
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У дома № 4 на Тверской найден керамический флакон с маркировкой «Рижский бальзам. Настоящий “Юлий Цезарь”». Удивительно, что сосуд практически целый. По оценке экспертов, находка датируется второй половиной XIX — началом XX века
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Во время раскопок на центральных улицах города археологи нашли уже три световых окна-решетки. Их активно использовали в московской архитектуре на рубеже XIX–XX веков для освещения подвальных помещений. Такие окошки-решетки размещали на уровне тротуаров
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Самую древнюю московскую улицу нашли на месте снесённой гостиницы «Россия». Её строительство относят к XII веку
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