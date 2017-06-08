Польский телеканал поймал за руку авторов версии о взрыве на борту Ту-154

Изучив материалы польских судмедэкспертов пятилетней давности, журналисты телеканала TVN24 не нашли никаких свидетельств того, что пассажиры президентского Ту-154М, потерпевшего крушение в 2010 году под Смоленском, могли погибнуть в результате взрыва на борту. Эти выводы полностью согласуются с данными российских коллег и опровергают более поздние утверждения польских чиновников о наличии постороннего воздействия на самолёт.

Результаты эксгумации жертв смоленской авиакатастрофы доказывают, что на борту президентского самолёта не было взрыва. В свою очередь, анализ Военной технической академии указывает на то, что после потери крыла Ту-154М должен был потерять стабильность, установили журналисты TVN24. Согласно их данным, этот фрагмент был опущен в видеоматериале смоленской подкомиссии. На основании результатов эксгумации девяти тел, проведённой между августом 2011-го и ноябрём 2012 года тремя центрами судебной медицины, можно прийти к выводу, что смерть жертв наступила в результате авиакатастрофы, а не взрыва на борту самолёта. Несмотря на то что результаты эксгумации указывают на ряд нарушений, совершённых судмедэкспертами в Москве, эти изъяны не противоречат заключению о том, что пассажиры самолёта погибли не в результате взрыва. Статья, ссылающаяся на результаты исследования польских экспертов, указывает как на анализ травм жертв, как и на более ранние выводы, подтверждающие отсутствие взрывчатых веществ на борту самолёта. Журналисты TVN24 также получили доступ к расследованию Военной технической академии, которое послужило основой для фильма, представленного смоленской подкомиссией в годовщину катастрофы. В фильме был представлен вывод о том, что после потери части крыла самолёта пилоты по-прежнему были в состоянии сохранить управляемость машины. Министерство национальной обороны Польши опубликовало ответ, в котором утверждает, что материал TVN24 вводит общество в заблуждение, отмечает телеканал.