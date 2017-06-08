Главные события четверга

В Кремле оценили новую цель Украины

В Москве с настороженностью относятся к процессу расширения НАТО у российских границ, так как это несет угрозу безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.

Названа ключевая тема президентской кампании 2018 года

Российские чиновники планируют встроить молодежь в президентскую кампанию 2018 года с организацией концертов, форумов и различных фестивалей. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента

Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения

Прогноз социально-экономического развития России предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения, говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года.

Порошенко: нас хотели поставить на колени

Петр Порошенко заявил, что поставки газа на Украину были частью гибридной войны. По мнению украинского лидера, прекращением транзита Киев хотели поставить на колени.

МАК назвал причину крушения Ту-154 под Смоленском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не выявил признаков подрыва Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский , и пришел к выводу, что причиной крушения стало снижение самолета ниже безопасной высоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отчим убитого в США россиянина рассказал о трагедии

Американская полиция объявила награду в $10 тыс. за информацию об убийстве 18-летнего россиянина Артёма Зиберова и его друга, которые были расстреляны в Мэриленде. В интервью RT отчим юноши Уильям Тевелоу рассказал о ходе следствия. По его словам, правоохранительные органы подозревают, что нападавших было несколько.

#ВатутинНАШ: беглый украинский теплоход прибыл в Ростов-на-Дону

Туристический теплоход «Генерал Ватутин», вышедший из Киева, прибыл в порт Ростова-на-Дону, передает в четверг, 8 июня, РИА Новости. Там ему предстоит пройти таможенный контроль.

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.