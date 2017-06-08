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Главные события четверга
В Кремле оценили новую цель Украины
В Москве с настороженностью относятся к процессу расширения НАТО у российских границ, так как это несет угрозу безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.
Названа ключевая тема президентской кампании 2018 года
Фото: РИА Новости
Российские чиновники планируют встроить молодежь в президентскую кампанию 2018 года с организацией концертов, форумов и различных фестивалей. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента.
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения
Прогноз социально-экономического развития России предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения, говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года.
Порошенко: нас хотели поставить на колени
Фото: EPA
Петр Порошенко заявил, что поставки газа на Украину были частью гибридной войны. По мнению украинского лидера, прекращением транзита Киев хотели поставить на колени.
МАК назвал причину крушения Ту-154 под Смоленском
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не выявил признаков подрыва Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, и пришел к выводу, что причиной крушения стало снижение самолета ниже безопасной высоты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отчим убитого в США россиянина рассказал о трагедии
Американская полиция объявила награду в $10 тыс. за информацию об убийстве 18-летнего россиянина Артёма Зиберова и его друга, которые были расстреляны в Мэриленде. В интервью RT отчим юноши Уильям Тевелоу рассказал о ходе следствия. По его словам, правоохранительные органы подозревают, что нападавших было несколько.
#ВатутинНАШ: беглый украинский теплоход прибыл в Ростов-на-Дону
Туристический теплоход «Генерал Ватутин», вышедший из Киева, прибыл в порт Ростова-на-Дону, передает в четверг, 8 июня, РИА Новости. Там ему предстоит пройти таможенный контроль.
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.
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