Лучшие наряды церемонии открытия «Кинотавра»
В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. В основную конкурсную программу вошли 14 фильмов. Лучшие наряды церемонии открытия главного отечественного кинофорума - в нашей фотогалерее
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