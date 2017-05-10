Лучшие наряды церемонии открытия «Кинотавра»

В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. В основную конкурсную программу вошли 14 фильмов. Лучшие наряды церемонии открытия главного отечественного кинофорума - в нашей фотогалерее
11:46 фоторепортаж
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Актриса Светлана Ходченкова
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Актриса Марина Александрова
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Ректор бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов и актриса Дарья Повереннова
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Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной
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Актриса Екатерина Вилкова
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Актриса Екатерина Шпица
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Шоумен, актёр Александр Ревва
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Актриса Марьяна Спивак с супругом актером Антоном Кузнецовым и сыном Гришей
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Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг
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Актриса Наталья Рудова (в центре)
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Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза)
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Актриса Елизавета Боярская
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Председатель жюри конкурса Евгений Миронов и актриса Юлия Пересильд
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Актриса Елизавета Арзамасова
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