Лучшие наряды церемонии открытия «Кинотавра»

В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. В основную конкурсную программу вошли 14 фильмов. Лучшие наряды церемонии открытия главного отечественного кинофорума - в нашей фотогалерее