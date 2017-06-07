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«Большая война» Украины с Россией: сценарий остается вероятным
Снова началось наступление украинской армии на позиции Луганской Народной Республики. ВСУ с самого утра обстреливают всю линию соприкосновения. Под огонь миномётов и артиллерии попали Бахмутка, Желобок, Кировское, Калиново, Фрунзе. Украинские военные используют танки, БМП и пехоту. Из-за наступления киевских силовиков началась эвакуация детей из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское.
С момента начала гражданской войны на Донбассе многие сторонники концепции триединого русского (включая белорусский и малороссийский) народа задаются, как им представляется, риторическим вопросом – возможно ли полностью разорвать связи между нашими, казалось бы, кровно сшитыми странами? И сами же себе отвечают – да нет, конечно. Однако реальность каждый день стремится опровергнуть это прекраснодушное утверждение.
Вчера истек срок обжалования решения Киевсовета о переименовании проспекта освободившего Киев от фашистов генерала Ватутина в проспект оберштурмбанфюрера СС Романа Шухевича – мэр русскоязычного Киева Виталий Кличко подписал принятое решение. Протест против этого вопиющего для всякого нормального киевлянина действия, остался лишь в социальных сетях. Выйти на улицу против тысяч вооруженных неонацистов-«добровольцев» что-то никто не осмелился. Правда, на данный момент есть одна топографическая проблема – проспекты Шухевича и Бандеры (бывший Московский) соединяет Московский мост. И помимо ревнителей чистоты украинской расы есть еще одна сила, способная кардинально решить эту историческую нестыковочку. Это время.
Износ основных фондов на Украине к 2020 году достигнет 100 процентов. На практике это будет означать, что все коммуникации, дороги (включая железную), мосты, водо- и газопроводы одним словом, вся инфраструктура, построенная в советское время в УССР, к 1 января 2020 года может рухнуть. Причем, в буквальном смысле этого слова. За время независимости Украина обновляла только дорожную инфраструктуру и то исключительно в «элитных» направлениях (например, Киев – Одесса или Киев - Харьков), правда и эта инфраструктура уже порядком испортилась. Не в последнюю очередь именно с этим был связан срок договора «Газпрома» на поставки газа через украинскую газо-транспортную систему в Европу – до 31 декабря 2019 года.
Но украинской власти до этого никакого дела нет. Секретарь совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о возможности полной остановки железно-дорожного сообщения, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозначил перспективы введения визового режима с Россией.
На данный момент эти инициативы отложены президентом Порошенко в ближний ящик, но я почему-то абсолютно уверен, что ими обязательно воспользуются в самой ближайшей перспективе, когда нужно будет в очередной раз тушить пожар социального недовольства стремительно нищающего населения. Иными словами, когда эффект от введения безвизового режима с Европой в Киеве закончится, ждите виз с Россией.
Естественно, Москва не останется в долгу и введет, наконец, визовый режим для граждан «дружественного» государства, о чем буквально на днях заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Что, по моему скромному, но глубокому убеждению, следовало сделать значительно раньше. Коль скоро многим украинцам так нравилось митинговать за «безвиз» с Европой, пусть теперь помитингуют за «безвиз» с Россией – может быть, и свергнут Порошенко. Ведь именно у нас кормится, по самым малым прикидкам, не менее 5 миллионов гордых отцов украинских семейств, обеспечивающих тем самым доход еще, как минимум, 10 миллионам украинцев.
Во время парламентского визита в Сирию офицеры российской базы в Хмеймиме показывали российским и европейским депутатам огромных калибров захваченные минометы ИГИЛ (запрещена в России), которые обстреливали мирные кварталы Дамаска. Это абсолютно неприцельная стрельба – мине дается лишь направление движения, а место ее точного падения одному Аллаху известно. Точно таким же образом воюет украинская армия – вчера стало известно, что в результате очередного обстрела населенных пунктов ДНР в пригороде Донецка – поселке Трудовских миной убило мать и сильно покалечило 9-летнего Владика Зайченко. Ребенку, оставшемуся теперь полным сиротой (отец погиб), предстоят сложные операции – осколки, помимо ног и рук, попали в кишечник и печень. Как это ни ужасно, такие истории происходят почти ежедневно, и никто не несет ответственность за эти жизни.
На фоне этого, естественно, любые разговоры про «возвращение Донбасса в Украину» выглядят смехом сквозь слезы. По истечении трех лет так называемой, «антитеррористической операции» Порошенко сделал все возможное, чтобы отрезать от себя Донбасс, как минимум, на ближайшие 50 лет – срок жизни двух поколений, которые это будут помнить. Именно поэтому любые разговоры про искомый Украиной «контроль над границей» преждевременны до тех пор, пока Киев не смирится публично с фактической конфедерацией Луганска и Донецка. Но, поскольку украинский президент войны уже решил баллотироваться на второй срок, ему остается только нагнетать напряжение. Именно поэтому сценарий «большой войны» по-прежнему вероятен. Точно так же, как и с визами, украинская власть будет накалять атмосферу до последнего, и в конце концов в пылу парламентско-президентской кампании 2018-2019 ринется «возвращать» военным путем Донбасс или даже Крым. Рассчитывая на поддержку Запада, стараясь предварительно договориться в Госдепе, Порошенко очень даже может рискнуть пойти в последний момент на подобную военно-политическую авантюру. И тогда уже России придется применить весь арсенал доступных ей средств.
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