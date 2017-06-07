Почему Юлия Тимошенко рискует вновь оказаться в украинской тюрьме

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко грозит новое уголовное дело — правда, основано оно на давних политических событиях. Пропрезидентская фракция в Верховной раде «Блок Петра Порошенко » обвиняет Тимошенко в государственной измене из-за газового контракта с Россией, заключённого в начале 2009 года. По мнению экспертов, такие действия депутатов объясняются желанием выключить из борьбы одного из главных конкурентов действующего лидера страны. RT разбирался, есть ли политическое будущее у «оранжевой принцессы» при нынешнем главе государства.

Глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов потребовал открыть уголовное дело против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Сторонники действующего президента Петра Порошенко обвиняют Тимошенко в государственной измене — подписании газового контракта с Москвой в 2009 году. Депутат от лица фракции БПП потребовал, чтобы Антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро приступили к разбору ситуации почти 10-летней давности.

«Мы призываем комитеты Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года», — заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко».

Кроме того, 5 июня Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины начать расследование в отношении высокопоставленных членов «Батькивщины». Речь идёт о противоречиях в финансовой отчётности — в документацию якобы вносились недостоверные данные о партийных пожертвованиях.

Недобрали газа

Ранее, 31 мая 2017 года, Стокгольмский арбитражный суд вынес промежуточное решение по взаимным требованиям «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» . Окончательный вердикт будет оглашён позднее. Предварительное решение не содержит конкретных сумм, в документе обозначены только общие принципы, к соблюдению которых суд призывает участников тяжбы. Тем не менее Киев поспешил заявить о своей безоговорочной победе.

Однако очень быстро выяснилось, что ни о каком триумфе «Нафтогаза» речь пока не идёт. В решении ничего не говорится о правоте украинской стороны, сообщили представители «Газпрома».

Стокгольмский суд, вопреки заявлениям Киева, не отменил условие «бери или плати», прописанное в российско-украинском газовом контракте, сообщил во вторник зампред правления «Газпрома» Александр Медведев

Ещё одно требование украинской стороны — привязка цены российского газа к спотовым европейским торгам (спотовая, или кассовая сделка — контракт, оплата по которому производится немедленно) вместо привязки к мировым ценам на нефть — удовлетворено частично. Киев требовал пересчитать цену на российское голубое топливо задним числом, с мая 2011 года по октябрь 2014 года. По словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Стокгольмский арбитраж одобрил пересмотр ценообразования, но только в период с весны по осень 2014 года. Это означает, что большая часть финансовых притязаний «Нафтогаза» удовлетворена не будет.

Таким образом, «победа», о которой успели раструбить украинские проправительственные СМИ, может обернуться на практике поражением.

Напомним, газовый спор между Украиной и Россией начался в 2008—2009 годах, когда Юлия Тимошенко возглавляла украинский кабмин . В 2008 году истёк контракт на поставку российского топлива с частной компанией «РосУкрЭнерго», владельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ . Между Тимошенко и Виктором Ющенко , занимавшим в то время пост главы государства, возникла конфронтация: Ющенко настаивал на продлении поставок при посредничестве Фирташа (олигарх и президент состояли в дружеских отношениях), Тимошенко же требовала национализировать топливные поставки.

В начале 2009 года Юлия Тимошенко и Владимир Путин , занимавший в то время пост премьер-министра России, подписали контракт на прямую поставку газа Киеву и транзит топлива в Евросоюз . Компанию «РосУкрЭнерго» исключили из цепочки посредников, также был введён принцип «бери или плати», согласно которому Киев обязался оплачивать весь объём законтрактованного топлива, даже не выбранного фактически. Еврокомиссия приветствовала российско-украинское соглашение, назвав новый контракт «прямым и прозрачным».

Отметим, что невыполнение Украиной обязательств по принципу «бери или плати» («Нафтогаз» не выкупил у «Газпрома» оговорённые объёмы газа) привело к выставлению колоссального штрафа в размере $47,1 млрд.

Тюремный бумеранг

Парадоксально, но за подписание контракта с Россией Юлия Тимошенко подверглась преследованию именно после прихода к власти условно «пророссийского» президента Виктора Януковича

После того как Тимошенко проиграла Януковичу президентскую кампанию в 2010 году, против неё было возбуждено несколько уголовных дел. В 2011 году Партия регионов инициировала расследование в отношении Тимошенко, обвинив её в превышении служебных полномочий во время подписания газового контракта с Москвой. Политик была приговорена к 7 годам тюремного заключения.

Это решение Печерского суда Киева вызвало возмущение большинства международных правозащитных организаций, Евросоюза и Вашингтона, а также обеспокоенность Генсека ООН Дмитрий Медведев , занимавший в то время пост президента России, назвал преследование Тимошенко политически мотивированным и неприемлемым.

После февральского государственного переворота 2014 года и свержения Виктора Януковича Юлия Тимошенко с триумфом вышла на свободу. Она была полностью реабилитирована.

В этом ключе угрозы в адрес Тимошенко от сторонников Порошенко сегодня звучат абсурдно. Власть не раздумывая готова возобновить уголовное преследование Тимошенко, несмотря на то, что в 2014 году сама же и оправдала её.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, как и в случае заключения Тимошенко в тюрьму при Викторе Януковиче, сейчас речь идёт о преследовании по политическим мотивам.

«За Юлией Тимошенко есть прегрешения, но точно не в вопросе газового контракта с Россией, этот договор преступлением не является, — отметил эксперт в интервью RT. — Нынешняя украинская власть просто повторяет действия своих предшественников. Да, контракт оказался невыгодным для Украины, но это вопрос не какого-то умышленного предательства, а просто неправильного прогнозирования. Украинская сторона, когда привязывала цену на российский газ к нефтяным котировкам, рассчитывала на долгосрочное снижение мировых цен на чёрное золото. Отчасти так и оказалось — в 2014 году цены на нефть начали падать, но этому предшествовал период бешеного роста нефтяных цен, когда стоимость барреля нефти доходила до $100».

Не первый раунд

Ещё со времён президентства Виктора Ющенко Порошенко и Тимошенко разделяла вражда. В 2005 году они конкурировали за пост премьер-министра в кабмине Ющенко. Высокая должность досталась женщине-политику, а Порошенко пришлось довольствоваться постом главы Совета национальной безопасности и обороны.

Следующий раунд борьбы между Порошенко и Тимошенко пришёлся на 2014 год, когда они соперничали на выборах президента Украины. На этот раз победу одержал Порошенко, а Тимошенко заняла второе место.

За свою долгую политическую карьеру «оранжевая принцесса» научилась ждать — сейчас время работает на политических оппонентов действующего президента. Продолжающаяся война на юго-востоке страны, в которой народ давно не видит смысла, экономический кризис, рост тарифов ЖКХ при снижении доходов — все эти факторы негативно влияют на рейтинг Петра Порошенко. Уже год назад уровень доверия граждан Украины к действующему президенту не превышал, по данным Gallup International, 17%.

Перспективы президентства

30 мая 2017 года опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что президентский рейтинг Юлии Тимошенко выше, чем у действующего главы государства, — 15% против 12%. Это означает, что если бы выборы состоялись сейчас, то лидер «Батькивщины» могла бы занять президентское кресло.

Юлия Тимошенко сделала ставку на критику действий нынешней власти. Она уже осуждала проводимую Порошенко реформу пенсионной системы и сферы здравоохранения. Как заявила Тимошенко, спасти положение простых украинцев может только смена власти. Политик призывала к досрочным перевыборам на всех уровнях.

«Единственный рецепт, который сегодня есть, — как можно скорее подвинуть этих работников от власти. Их надо немедленно двигать со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить», — заявила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко обвиняет действующего президента в намеренном продлении войны в Донбассе.

«Причина, что война идёт, в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Впрочем, эксперты скептически оценивают шансы Тимошенко в новом противостоянии с Порошенко. Президент и его соратники не позволят оттеснить себя от власти ни в результате очередного «майдана», ни по итогам демократических выборов, считает руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

«Дело в том, что «майдан» — это достаточно специфическая политическая технология, в которой должны быть задействованы разные политические силы, как внутренние, так и внешние. К примеру, роль внешних сил может заключаться в блокировании силовых действий власти по разгону активистов, которым нужна политическая «крыша». Сейчас никто не станет «крышевать» очередной украинский «майдан», таких игроков нет. Невозможна смена власти на Украине и через выборы — ведь нынешняя власть прекрасно понимает, что проиграет в честной конкуренции. Поэтому Киев сделает всё, чтобы превратить выборы в фикцию», — отметил Ищенко в интервью RT.

По мнению эксперта, в этом случае расчёт Тимошенко на свой относительно высокий рейтинг не оправдается — она выигрывает по сравнению с другими политиками, но в абсолютном исчислении 15-процентная поддержка — ничто.