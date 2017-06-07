«Людям в России правда глаза режет»

Елизавета Пескова как-то незаметно превратилась в светскую даму: фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля, глянцевая обложка издания SNC, модные показы и юбилеи, — дочь пресс-секретаря президента РФ отчитывается в своем инстаграме о всех своих передвижениях, высказывается на актуальные темы и собирает комментарии 43 тысяч подписчиков. В день открытия фестиваля «Кинотавр» «Газета.Ru» узнала, что на этот форум Елизавета ехать не планирует, но охотно может рассказать о Каннах.

— Как вы относитесь к тому, что ваше имя все чаще мелькает в светской хронике? Что об этом думают ваши родные?

— Внимание СМИ мне очень приятно. Благодаря этому я могу делиться опытом, привлекать внимание к проблемам, в том числе, и к социальным! Родные против ничего не имеют. Высказывают свое мнение, дают советы, критикуют, иногда хвалят.

— Появление на красной дорожке Каннского кинофестиваля оказалось для вас первым подобным опытом? Было волнение перед фотокамерами?

— Однажды я уже была на Каннском фестивале с мамой — это было лет пять назад.

Мы опаздывали на премьеру «Великого Гэтсби», и все произошло настолько быстро, что детали не запомнились.

В этом году я прошлась по дорожке два раза подряд. Самое приятное ощущение испытываешь, выходя из машины, когда видишь перед собой ту самую знаменитую картину: красную дорожку, окруженную папарацци, пальмы и возвышающийся Palais des Festivals.

Каждые две минуты охрана двигает людей вперед, оставляя на фотографирование очень мало времени. Я совершенно не волновалась — у меня повода для этого не было. Помимо тебя на дорожке еще много людей, куча фотографов, организаторов и охраны, так что бояться абсолютно нечего. Все происходит в мгновение ока. Кажется, что провел там не более пяти минут!

— Сколько времени заняла у вас подготовка к выходу на красную дорожку? Пользовались ли вы услугами стилиста при выборе платья?

— Полчаса на прическу, сорок минут — на мейк. У меня нет стилиста и всю одежду я всегда выбираю сама. В первый вечер я надела брючный костюм, во второй — платье марокканского дизайнера Kacem Sahl, который мне сейчас очень нравится.

— Почему, на ваш взгляд, многие ошибаются при выборе платья, кто в этом виноват – стилист или сам человек?

— Виноват человек. Он же видит, что на него надевает стилист! Никакой стилист лучше тебя самого не знает о твоих же слабых местах.

— Можно ли сравнить Канны во время фестиваля с Каннами в другое время, когда кинематографисты разъезжаются, и остаются одни отдыхающие.

— Буквально за один вечер отели и улицы опустели, и Канны резко превратились в тихий спокойный городок. Но отдыхающих там, кстати, не так уж и много — в основном, все приезжают на фестиваль!

— Удалось ли посмотреть фильм новый Андрея Звягинцева «Нелюбовь»?

— На этот фильм я не попала, но обязательно посмотрю при первой возможности!

Я смотрела «Левиафан» и понимаю, что именно не понравилось многим в нашей стране. Правда глаза режет.

— Канны для вас – это, скорее, светское мероприятие? Что важнее – кино или вечеринки?

— Вообще-то, я считаю, что Каннский фестиваль – это тусовка «для своих». Кто-то едет просто потусоваться и сделать модные фотографии, кому-то на самом деле важны фильмы, кто-то отправляется туда в надежде завести новые связи – деловые или романтические. В общем каждый преследует свою цель.

— Поедете ли вы в Канны на следующий год? Планируете ли ехать на другие фестивали?

— Мне очень нравится в Каннах, так что я надеюсь, что в следующем году попаду прямо на открытие — дело в том, что в последние дни фестиваля наступает затишье, многие разъезжаются до закрытия, то есть основные тусовки проходят в начале. Но пока ничего не планирую, в этом плане у меня все обычно происходит спонтанно!

— Сегодня в Сочи открывается «Кинотавр» — будете на открытии?

— Не собиралась.

— Недавно вы написали в своем инстаграме, что «Москва – это не LA». А с какими городами можно сравнить Москву, если с Лос-Анджелесом нельзя?

— Вообще, приводя в пример Лос-Анджелес, я говорила о климате. Сравнивать можно сколько угодно. Как и в любом другом городе, в Москве есть свои плюсы и минусы. Вопрос в том, чего больше и что делается для улучшения города…