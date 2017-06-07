Обзор зарубежных СМИ: секс-скандал в Uber

Приднестровье бьёт тревогу

Молдавия берет на себя с помощью Киева контроль над границей Приднестровья, что вызывает протест у властей непризнанной республики. Как пишет Gazeta Wyborcza , Приднестровье просит помощи у Москвы, однако пока Кремль никак не прокомментировал эту ситуацию.

Так, на прошлой неделе Украина и Молдавия открыли очередной общий пропускной пункт на приднестровской части границы. В планах Кишинёва и Киева – создание 13 совместных пограничных пунктов. Это передаст полный контроль над границей в руки молдавских пограничников, хотя до сих пор ее контролировали украинцы и службы Приднестровья. Как заявил министр иностранных дел непризнанного государства Виталий Игнатьев , это попытка экономической блокады Приднестровья. Он заявил, что таким образом Молдавия и Украина могут спровоцировать войну.

Катарский кризис и опасность «большой войны»

Эр-Рияд, Абу-Даби и их союзники разорвали дипотношения с Дохой из-за снисходительного отношения Катара к исламистам и к Тегерану. Как пишет Le Monde , это самый тяжелый кризис, разразившийся в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива с момента его создания. При этом основная причина, побудившая Саудовскую Аравию сделать Катар изгоем – дипломатия широкого диапазона, которой придерживается Доха.

Такая политика неприемлима для Саудовской Аравии и Эмиратов, и это вынудило их пойти на радикальный дипломатический шаг. Foreign Policy пишет, что Катар, в свою очередь, считает себя жертвой заговора. По мнению автора статьи, важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации может сыграть Вашингтон, поскольку США являются крупнейшим иностранным игроком в энергетическом секторе стране.

Снесет ли «Северный поток» Кургальский заказник?

Газопровод «Северный поток-2» столкнулся с противодействием фермеров с немецкого острова Рюген, через владения которых должна пройти газовая труба. При этом, как заявил русской службе RFI руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин «Газпром» также обсуждает вариант прокладки газопровода через Кургальский заказник в Ленинградской области.

По словам Крейндлина, вероятность того, газопровод все же пройдет через эту особо охраняемую природную территорию, около 50%. «Сейчас это во многом зависит от позиции тех стран, через которые должен пройти газопровод. В первую очередь, это Скандинавские страны и Германия», – сказал он. Если же будет принято положительное решение, то предполагается вырубить полосу леса 85 метров шириной, построить внутри нее дорогу, положить две трубы. В результате этот участок утратит всякую ценность с природной точки зрения и фактически отрежет всю южную часть заказника, сказал активист.

Кто поставил под удар международную репутацию Грузии Международная репутация Грузии поставлена под удар, пишет Международная репутация Грузии поставлена под удар, пишет Armedia . Дело похищенного 29-ого мая в Тбилиси и переправленного в Азербайджан азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы получило международную огласку.

Издание пишет, что результаты расследования этого дела станут в любом случае ударом по имиджу страны. Если подтвердится, что грузинские правоохранительные органы участвовали в похищении Мухтарлы и его переправе в Азербайджан, это будет серьезным ударом по демократической репутации Грузии. Если же выяснится, что грузинские государственные органы не были вовлечены в дело Мухтарлы, то это станет ударом по суверенитету страны. В этом случае выходит, что третья страна осуществила операцию на территории Грузии без позволения и ведома грузинских властей.

Скандал в Uber: увольнения сотрудников за домогательства

Отмечается, что всего было получено более 200 жалоб на сотрудников онлайн-сервиса такси, расследуется порядка 100 случаев. Издание пишет, что причинами увольнения стали домогательства, издевательства и дискриминация. Имена уволенных сотрудников не называются.