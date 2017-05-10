Колонку Apple сравнили с мусорным ведром и туалетной бумагой

Корпорация Apple представила 5 июня колонку HomePod со встроенным голосовым помощником Siri. "Умная" колонка собрала уже немало язвительных комментариев в сети. Пользователи в соцсетях принялись сравнивать необычный дизайн новинки с другими устройствами.