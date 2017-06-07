В Сети призвали застрелить актера Алексея Панина

В Сети появилось видеообращения неизвестного мужчины с призывом «ушатать по-жесткому» актера Алексея Панина . На кадрах молодой человек на фоне витрины с оружием пообещал подарить винтовку «Атаман» тому, кто расправится с актером. В своем обращении он заявил, что «мы очень хотим, чтобы это животное ушло в мир иной».

Сам Панин заявил, что ему никто не угрожает. Напротив, по словам актера, в последнее время его поддерживает огромное количество людей, которые фотографируются с ним на улице и говорят комплименты о его киноролях.