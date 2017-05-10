Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки

Знаменитый мужской журнал Playboy пригласил семь моделей, которые когда-то красовались на обложках издания. Женщины в точности воссоздали горячие кадры, которые некогда украшали Playboy, и показали, что все еще могут быть привлекательными, несмотря на возраст
11:10 фоторепортаж
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Лиза Мэттьюс, девушка года — 1991, девушка апреля 1990 года
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Моника Ст. Пьер, девушка года — 1979, девушка ноября 1978 года
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Шарлотта Кэмп, девушка декабря 1982 года
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Кимберли Конрад Хефнер, девушка года — 1989, девушка января 1988 года. И жена Хью Хефнера с 1989 по 2010 год
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Рени Тенисон, девушка года — 1990, девушка ноября 1989 года
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Кэти Сент-Джордж, девушка августа 1982 года
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