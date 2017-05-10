Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки

Знаменитый мужской журнал Playboy пригласил семь моделей, которые когда-то красовались на обложках издания. Женщины в точности воссоздали горячие кадры, которые некогда украшали Playboy, и показали, что все еще могут быть привлекательными, несмотря на возраст