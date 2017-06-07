Главные события у вас в почте
По секрету: Звездный гонорар Гуцериева, 27 рублей в день для малоимущих
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы
Гонорары Гуцериева
Михаил Гуцериев ежемесячно получает тысячи долларов, не шевеля даже пальцем. Эта система, по его словам, заработала недавно. Но подобные тенденции очень обнадеживают.
Как получить деньги на продукты
Минпромторг определился с суммой "продуктовой поддержки" россиян. Правда, получить наличными ее не получится, но потратить на отечественные и скоропортящиеся продукты - легко.
«Третий рейх на наркотиках»
Считается, что в Третьем рейхе существовал культ здоровья. При Гитлере ограничили рекламу сигарет, а популярные в Веймарской Республике морфин, героин и кокаин объявили "иностранными". А вот на метамфетамин Третий рейх подсадил почти всю страну.
Оставить комментарий