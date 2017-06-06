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Главные события вторника
Фото: instagram.com/stpellegrino
Катару угрожает газовая блокада
Конфликт Катара с соседями может отразиться на мировом газовом рынке. Ведь Катар — крупнейший экспортер газа после России. По итогам прошлого года газовые поставки эмирата за рубеж составили около 125 млрд кубометров, у РФ — 180 млрд кубов.
Су-27 подняты по тревоге в Крыму
Истребители Су-27 Южного военного округа подняли в воздух по тревоге для испытания боевой готовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Путин предложил новым гражданам РФ принимать присягу
Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил давать присягу при вступлении в гражданство РФ для подтверждения намерения стать гражданином страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лавров прокомментировал публикацию о сбившем MH17 «Буке"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую публикацию группы Bellingcat о малайзийском «Боинге» MH17, который потерпел крушение на Донбассе летом 2014 года. По его словам, Москва не знает, на основании чего представители группы пришли к выводу, что сбивший авиалайнер ЗРК «Бук» был приписан к российской зенитной бригаде.
Названа сумма выплат по программе продовольственной помощи
В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.
Наину Ельцину осудили за "святые 90-е»
На вдову первого президента России Наину Ельцину, которая 5 июня на презентации своих мемуаров призвала слушателей называть 90-е годы не «лихими», а «святыми», обрушился шквал критики. Позицию бывшей первой леди не разделяют как многие рядовые россияне, так и эксперты.
Россиян предупредили о "мошенниках из Минфина»
Телефонные мошенники нашли способ выманивать деньги, представляясь сотрудниками Минфина.
У москвича украли 10 миллиардов
Фото: РИА Новости
Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже у него десяти миллиардов рублей на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Life.
Дочь Пескова пригласили работать в Госдуме
Депутат от ЛДПР Василий Власов заявил, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета может стать членом совета блогеров в Госдуме. Об этом сообщает «Собеседник».
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