Главные события вторника

Катару угрожает газовая блокада

Конфликт Катара с соседями может отразиться на мировом газовом рынке. Ведь Катар — крупнейший экспортер газа после России. По итогам прошлого года газовые поставки эмирата за рубеж составили около 125 млрд кубометров, у РФ — 180 млрд кубов.

Су-27 подняты по тревоге в Крыму

Истребители Су-27 Южного военного округа подняли в воздух по тревоге для испытания боевой готовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Путин предложил новым гражданам РФ принимать присягу

Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил давать присягу при вступлении в гражданство РФ для подтверждения намерения стать гражданином страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лавров прокомментировал публикацию о сбившем MH17 «Буке"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую публикацию группы Bellingcat о малайзийском «Боинге» MH17, который потерпел крушение на Донбассе летом 2014 года. По его словам, Москва не знает, на основании чего представители группы пришли к выводу, что сбивший авиалайнер ЗРК «Бук» был приписан к российской зенитной бригаде.

Названа сумма выплат по программе продовольственной помощи

В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров , передает РИА Новости

Наину Ельцину осудили за "святые 90-е»

На вдову первого президента России Наину Ельцину, которая 5 июня на презентации своих мемуаров призвала слушателей называть 90-е годы не «лихими», а «святыми», обрушился шквал критики. Позицию бывшей первой леди не разделяют как многие рядовые россияне, так и эксперты.

Россиян предупредили о "мошенниках из Минфина»

Телефонные мошенники нашли способ выманивать деньги, представляясь сотрудниками Минфина.

У москвича украли 10 миллиардов

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже у него десяти миллиардов рублей на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Life.

Дочь Пескова пригласили работать в Госдуме