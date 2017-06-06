Главные события у вас в почте
Обзор зарубежных СМИ: Украинцам построили казарму без света и туалетов
Украину предупредили о возможной отмене безвиза
С 11 июня должен вступить в силу безвизовый режим между Киевом и странами Шенгенского соглашения. Новые миграционные правила приведут к росту потока нелегальных мигрантов с Украины. Как пишут «Вести-Украина», это может закончиться пересмотром Евросоюзом договора с Украиной о безвизовом режиме.
Отмечается, что в распоряжении Брюсселя есть механизмы, которые в дальнейшем позволят приостановить действие безвизового режима. Такое право ЕС оставляет за собой на тот случай, если украинские граждане будут нарушать миграционные нормы. Сейчас международные эксперты призывают Киев распространять информацию о правилах поездок в ЕС, а также бороться с экономическим кризисом, из-за которого украинцы стремятся уехать на заработки в Европу.
Слуцкий начнет тренировать йоркширских «Тигров»
Леонида Слуцкого в ближайшее время назначат тренером английской футбольной команды «Халл Сити», пишет The Sun. Слуцкий сменит на этом посту португальца Марку Силву, который перешел в клуб «Уотфорд».
Издание пишет, что получить работу в английской Премьер-лиге Слуцкому помог владелец «Челси» Роман Абрамович. Российский тренер признался, что миллиардер давал ему ценные советы, которые пригодились на переговорах с владельцами футбольных клубов. В статье отмечается, Слуцкий сумел произвести хорошее впечатление на президента йоркширских «Тигров» Ассема Аллама. Украинским морпехам построили «экспериментальную» казарму без света и туалетов
Украинские волонтеры показали ужасающее состояние экспериментальной казармы, которая строится для одесского батальона морской пехоты на территории поселка Дачное-2. Как пишет «Думская», строители провалили сроки сдачи, забыв провести канализацию и электричество в казармы.
Подрядная организация «Праця» обещает все доделать, но просит увеличить финансирование денег и заключить дополнительные соглашения, не перекрыв предыдущие авансы актами выполненных работ. Пи этом по фотографиям видно, что в казарме не предусмотрен туалет, не подведена канализация, нет электричества, а кое-где отваливаются стенки.
Дойти до финиша в российских гонках на тракторах смогли не все В нынешнем году в 15-й раз состоялись гонки на тракторах. Соревнования проводились на юге России, в Ростове-на-Дону. При этом, как пишет Euronews, добраться до финиша смогли не все участники гонок.
Издание сообщает, что в этом году на «Бизон-Трек-Шоу» выступили 28 участников. Длина маршрута составила 15 километров по песку и грязи, в итоге не все участники смогли пересечь финишную черту. По словам одного из участника гонок, очень сложно сохранять контроль на такой скорости и на такой скользкой трассе.
Траты россиян в Турции выросли на 135% в начале года
Российские туристы потратили в начале текущего года на 135% больше, чем в начале прошлого года. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на данные компании Global Blue Turkey.
Уточняется, что объем потраченных россиянами средств достиг 6,5 млн турецких лир (почти $1,9 млн). Для сравнения, в начале прошлого года было потрачено 2,5 млн турецких лир (более $713 млн).
Оставить комментарий
Последние новости
-
360tv.ru
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
ИД "Собеседник"