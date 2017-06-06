Обзор зарубежных СМИ: Украинцам построили казарму без света и туалетов

Украину предупредили о возможной отмене безвиза

С 11 июня должен вступить в силу безвизовый режим между Киевом и странами Шенгенского соглашения. Новые миграционные правила приведут к росту потока нелегальных мигрантов с Украины. Как пишут «Вести-Украина» , это может закончиться пересмотром Евросоюзом договора с Украиной о безвизовом режиме.

Отмечается, что в распоряжении Брюсселя есть механизмы, которые в дальнейшем позволят приостановить действие безвизового режима. Такое право ЕС оставляет за собой на тот случай, если украинские граждане будут нарушать миграционные нормы. Сейчас международные эксперты призывают Киев распространять информацию о правилах поездок в ЕС, а также бороться с экономическим кризисом, из-за которого украинцы стремятся уехать на заработки в Европу.

Слуцкий начнет тренировать йоркширских «Тигров»

Леонида Слуцкого в ближайшее время назначат тренером английской футбольной команды «Халл Сити», пишет The Sun . Слуцкий сменит на этом посту португальца Марку Силву, который перешел в клуб «Уотфорд».

Украинским морпехам построили «экспериментальную» казарму без света и туалетов Издание пишет, что получить работу в английской Премьер-лиге Слуцкому помог владелец «Челси» Роман Абрамович . Российский тренер признался, что миллиардер давал ему ценные советы, которые пригодились на переговорах с владельцами футбольных клубов. В статье отмечается, Слуцкий сумел произвести хорошее впечатление на президента йоркширских «Тигров» Ассема Аллама.

Украинские волонтеры показали ужасающее состояние экспериментальной казармы, которая строится для одесского батальона морской пехоты на территории поселка Дачное-2. Как пишет «Думская» , строители провалили сроки сдачи, забыв провести канализацию и электричество в казармы.

Подрядная организация «Праця» обещает все доделать, но просит увеличить финансирование денег и заключить дополнительные соглашения, не перекрыв предыдущие авансы актами выполненных работ. Пи этом по фотографиям видно, что в казарме не предусмотрен туалет, не подведена канализация, нет электричества, а кое-где отваливаются стенки.

Дойти до финиша в российских гонках на тракторах смогли не все В нынешнем году в 15-й раз состоялись гонки на тракторах. Соревнования проводились на юге России, в Ростове-на-Дону. При этом, как пишет В нынешнем году в 15-й раз состоялись гонки на тракторах. Соревнования проводились на юге России, в Ростове-на-Дону. При этом, как пишет Euronews , добраться до финиша смогли не все участники гонок.

Издание сообщает, что в этом году на «Бизон-Трек-Шоу» выступили 28 участников. Длина маршрута составила 15 километров по песку и грязи, в итоге не все участники смогли пересечь финишную черту. По словам одного из участника гонок, очень сложно сохранять контроль на такой скорости и на такой скользкой трассе.

Траты россиян в Турции выросли на 135% в начале года

Российские туристы потратили в начале текущего года на 135% больше, чем в начале прошлого года. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на данные компании Global Blue Turkey.

Уточняется, что объем потраченных россиянами средств достиг 6,5 млн турецких лир (почти $1,9 млн). Для сравнения, в начале прошлого года было потрачено 2,5 млн турецких лир (более $713 млн).