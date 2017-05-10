Лето не наступит никгода
Серое небо, ветер, морось, холод. Июнь. Москвичам кажется, что лето не наступит никогда. Однако от отсутствия летнего тепла страдают не только жители Москвы. «Замерзшие» летние фотографии из разных уголков планеты — в нашей фотогалерее
13:50 фоторепортаж
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