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Обзор зарубежных СМИ: Купить часы Путина. Дорого
На аукционе в Монако продадут часы Путина
На аукционе в Монако, который запланирован на июль, можно будет приобрести одну из самых сложных моделей часов – Patek Philippe 5208P. Как пишет Le Point, часы ценятся не только своей редкостью, но и тем, что их бывшим владельцем является некий Владимир Владимирович Путин.
Стоимость часов оценивается в 1 млн евро. Издание уточняет, что Patek Philippe 5208P оснащены вечным календарем, хронографом и репитером. При этом по бумагам, предоставленным организаторам аукциона, в графе с информацией о бывшем владельце часов значится имя Владимира Владимировича Путина. Точная информация о продавце отсутствует, однако вероятность того, что это полный тезка президента России в таком деле слишком мала, делает вывод автор статьи.
Туристов без страховки перестанут пускать в Таиланд
Всех въезжающих в Таиланд иностранных туристов хотят обязать иметь медицинское страхование. Министерство туризма Таиланда в ближайшее время подаст в правительство соответствующий проект закона, пишет Bangkok Post.
Власти страны идут на такие меры из-за участившихся в последнее время случаев, когда отдыхающим без страховки оказывается помощь в больницах Таиланда, за которую они не в состоянии заплатить. Планируется, что продажа обязательных страховых полисов будет осуществляться в международных аэропортах и портах страны, а также в пограничных пунктах на границах с соседними государствами, говорится в новости.
Скандальная вторая «полиция» Украины
На Украине появилась вторая «полиция», которая может бить и задерживать граждан. Как пишет «Апостроф», речь идет о муниципальной полиции. Однако закона, регулирующего действия этих подразделений, до сих пор нет.
Муниципалы финансируются из местных бюджетов и выполняют только локальные задачи по охране общественного порядка, памятников истории, следят за правилами благоустройства территории, чистотой улиц, правильной парковкой транспорта, организацией торговли. Таким образом, на них возложены административные функции, а блок уголовных правонарушений остается за Нацполицией. Однако функции муниципальной и Национальной полиции четко не разграничены, поскольку дальше первого чтения законопроект «О муниципальной страже» в парламенте не пошел. Из-за этого формирования по охране общественного порядка уже успели стать фигурантами громких скандалов в регионах. В итоге в МВД решили запретить местным властям использовать слово «полиция», а именоваться, например, «стража».
Через 60 лет люди смогут жить до 120
Благодаря новым препаратам, взаимодействующим с ДНК и замедляющим «внутреннее» старение, уже через 60 лет люди смогут жить до 120. Об этом пишет Daily Mail. При этом для получения полного эффекта эти препараты обязательно следует совмещать со здоровым образом жизни.
Шесть из обсуждаемых препаратов уже можно приобрести в России. Это тималин, поддерживающий функционирование иммунной системы, и кортексин, помогающий дольше сохранить активность мозга. Исследования показали, что в сочетании со здоровым образом жизни данные препараты за 12 месяцев могут сократить биологический возраст человека в среднем примерно на два года.
5 стран, которые влияют на будущее России
Основное внимание прессы приковано к напряженным отношениям Запада и России. Однако нельзя игнорировать другие страны, которые определяют будущее России, пишет Time. На первое место в пятерке таких государств издание ставит Китай.
Так, Китай увеличил инвестиции в российские проекты, однако полностью восполнить западные инвестиции после 2014 года не удалось. При этом автор статьи не верит, что это сотрудничество когда-либо перерастет в настоящую дружбу – страны соперничают за влияние, в особенности в Центральной Азии. На втором месте – Япония. Для России выгодно сотрудничество с Японией ради возможности создать противовес Китаю, также российская промышленность заинтересована в японских технологиях. Саудовская Аравия и Россия оказались по разные стороны сирийского конфликта, пишет газета, однако им удалось работать сообща, чтобы остановить падение цен на нефть. Также в списке фигурируют Турция и Венесуэла. Критика Запада в адрес Анкары стимулирует более тесное сотрудничество России и Турции. Кроме того, обе страны играют главную роль в сирийском вопросе. Что касается Венесуэлы, то Россия благодаря этой стране может получить контроль над важными нефтеперерабатывающими мощностями в США. Дело в том, что государственная венесуэльская нефтяная компания PDVSA владеет американской энергетической компанией Citgo. В декабре PDVSA получила кредит от «Роснефти» под залог 49,9% акций Citgo. Если венесуэльцы не смогут рассчитаться с задолженностью в срок, то «Роснефть» сможет приобрести контрольный пакет акций Citgo.
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