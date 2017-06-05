Обзор зарубежных СМИ: Купить часы Путина. Дорого

На аукционе в Монако продадут часы Путина

На аукционе в Монако, который запланирован на июль, можно будет приобрести одну из самых сложных моделей часов – Patek Philippe 5208P. Как пишет Le Point , часы ценятся не только своей редкостью, но и тем, что их бывшим владельцем является некий Владимир Владимирович Путин.

Стоимость часов оценивается в 1 млн евро. Издание уточняет, что Patek Philippe 5208P оснащены вечным календарем, хронографом и репитером. При этом по бумагам, предоставленным организаторам аукциона, в графе с информацией о бывшем владельце часов значится имя Владимира Владимировича Путина. Точная информация о продавце отсутствует, однако вероятность того, что это полный тезка президента России в таком деле слишком мала, делает вывод автор статьи.

Туристов без страховки перестанут пускать в Таиланд

Всех въезжающих в Таиланд иностранных туристов хотят обязать иметь медицинское страхование. Министерство туризма Таиланда в ближайшее время подаст в правительство соответствующий проект закона, пишет Bangkok Post

Власти страны идут на такие меры из-за участившихся в последнее время случаев, когда отдыхающим без страховки оказывается помощь в больницах Таиланда, за которую они не в состоянии заплатить. Планируется, что продажа обязательных страховых полисов будет осуществляться в международных аэропортах и портах страны, а также в пограничных пунктах на границах с соседними государствами, говорится в новости.

Скандальная вторая «полиция» Украины

На Украине появилась вторая «полиция», которая может бить и задерживать граждан. Как пишет «Апостроф» , речь идет о муниципальной полиции. Однако закона, регулирующего действия этих подразделений, до сих пор нет.

Муниципалы финансируются из местных бюджетов и выполняют только локальные задачи по охране общественного порядка, памятников истории, следят за правилами благоустройства территории, чистотой улиц, правильной парковкой транспорта, организацией торговли. Таким образом, на них возложены административные функции, а блок уголовных правонарушений остается за Нацполицией. Однако функции муниципальной и Национальной полиции четко не разграничены, поскольку дальше первого чтения законопроект «О муниципальной страже» в парламенте не пошел. Из-за этого формирования по охране общественного порядка уже успели стать фигурантами громких скандалов в регионах. В итоге в МВД решили запретить местным властям использовать слово «полиция», а именоваться, например, «стража».

Через 60 лет люди смогут жить до 120

Благодаря новым препаратам, взаимодействующим с ДНК и замедляющим «внутреннее» старение, уже через 60 лет люди смогут жить до 120. Об этом пишет Daily Mail . При этом для получения полного эффекта эти препараты обязательно следует совмещать со здоровым образом жизни.

Шесть из обсуждаемых препаратов уже можно приобрести в России. Это тималин, поддерживающий функционирование иммунной системы, и кортексин, помогающий дольше сохранить активность мозга. Исследования показали, что в сочетании со здоровым образом жизни данные препараты за 12 месяцев могут сократить биологический возраст человека в среднем примерно на два года.

5 стран, которые влияют на будущее России

Основное внимание прессы приковано к напряженным отношениям Запада и России. Однако нельзя игнорировать другие страны, которые определяют будущее России, пишет Time . На первое место в пятерке таких государств издание ставит Китай.