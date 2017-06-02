Первый вице-премьер России Игорь Шувалов на панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ), которая посвящена развитию технологии блокчейн, заявил, что президент Владимир Путин «полностью заболел» цифровой экономикой. По его словам, российский лидер активно интересуется высокими технологиями. Об этом сообщает «Газета.Ru»

«Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что глава государства постоянно общается со специалистами, которые работают в этой сфере.

По словам Шувалова, ранее президенты к новым технологиям относились с осторожностью, но потом поняли, что будущее за ними.