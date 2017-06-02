"Ъ": задержанные в Москве члены ИГ хотели устроить взрыв на "Теплом Стане"

Как выяснилось, сотрудники УФСБ по Москве 25 мая провели операцию по задержанию членов ИГ сразу в трех квартирах в микрорайоне Ново-Переделкино. В одной из квартир обнаружился цех по производству взрывных устройств и уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под огнетушитель. Аналогичное взрывное устройство использовалось при взрыве в метро Петербурга 3 апреля.

Задержанные оказались грузчиками: граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов . Трое из них признали причастность к террористическому подполью, а один заявил, что "друзья использовали его".

Первым под влияние экстремистов попал Ашуров, который, пообщавшись со своим земляком-куратором, живущим в Турции и связанным с ИГ, впоследствии присягнул на верность террористической группировке через Telegram. Затем Ашуров начал агитировать остальных, обещая "виллы" и якобы большие зарплаты на службе у ИГ. Однако перед этим, заявил он, надо "проявить себя в России".

Вначале боевики, самостоятельно собравшие бомбу, планировали подорвать один из ресторанов, однако впоследствии решили устроить взрыв на станции "Теплый Стан". Куратор идею одобрил. Также члены ИГ планировали использовать автоматы и гранаты против пассажиров метро, снимая происходящее на видео.

Как отмечает газета, боевикам сулили новые документы и переезд в Турцию, однако никто из них не догадывался, что им отводилась роль смертников.

В УФСБ по Москве заявили, что задержанные готовили преступление "особой дерзости и жестокости", осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.