Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне

Более 50 конгрессменов подписали и отправили письмо с требованием лишить зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера доступа к секретной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессмена Джерролда Надлера.

"Недавние сообщения о многочисленных контактах Джареда Кушнера с российскими агентами - контакты, о которых Джаред Кушнер не сообщил, - являются тревожным сигналом того, что администрация президента отказывается быть честной и прозрачной для американских граждан", - гласит заявление Надлера.

В связи с этим, считает он, доступ Кушнера к секретной информации должен быть немедленно аннулирован.

Ранее американские СМИ сообщали, что Кушнер предлагал российскому послу Сергею Кисляку создать секретный канал связи с Москвой. Впоследствии источник в Белом доме заявил, что такая инициатива исходила именно со стороны российского дипломата, а не зятя Трампа.