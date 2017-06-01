Названа средняя цена летнего отдыха россиян

Средняя стоимость летнего путешествия для россиян в 2017 году составит 89 тысяч рублей на двоих. К такому выводу пришли эксперты компании Travelata.ru. Об этом сообщает «Лента.ру»

В прошлом году поездка в период с июня по август на двоих обошлась бы путешественникам в 79 тысяч рублей. По результатам исследования, 38% туристов отдали за поездку более 90 тысяч рублей. Еще 30% отдыхающих уложились в бюджет от 60 до 90 тысяч рублей. 27% россиян потратили на отдых 30-60 тысяч рублей. 51% россиян проведут летний отпуск парами без детей. Ровно половина всех туров на лето были куплены по системе «всё включено».

Турция заняла первое место по популярности летних направлений среди россиян, туда поедет 29% отдыхающих. В тройку вошли Греция и Кипр. Внутренние туристические направления заняли четвертое место среди россиян. Пятерку самых популярных направлений замыкает Тунис. Данные основаны на анализе онлайн-продаж путевок от 120 компаний в России на летний период.