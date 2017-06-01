Названа стоимость «Евровидения» на Украине

На Украине назвали сумму, в которую обошлась организация «Евровидение-2017». Данные озвучил исполнительный продюсер музыкального конкурса Павел Грицак . Об этом сообщает портал LIFE

Организация «Евровидения» стоила бюджету страны 20,4 миллиона евро. Было продано на 65% больше билетов, чем предполагалось изначально. Доход с продажи билетов составил 72,5 миллиона гривен (156 миллиона рублей). Грицак подчеркнул, что организаторам конкурса удалось сильно сэкономить.