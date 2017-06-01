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Названа стоимость «Евровидения» на Украине
На Украине назвали сумму, в которую обошлась организация «Евровидение-2017». Данные озвучил исполнительный продюсер музыкального конкурса Павел Грицак. Об этом сообщает портал LIFE.
Организация «Евровидения» стоила бюджету страны 20,4 миллиона евро. Было продано на 65% больше билетов, чем предполагалось изначально. Доход с продажи билетов составил 72,5 миллиона гривен (156 миллиона рублей). Грицак подчеркнул, что организаторам конкурса удалось сильно сэкономить.
Финал «Евровидения-2017» состоялся 13 мая в Киеве. В конкурсе победу одержал португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois». Украинская группа O.Torvald заняла на конкурсе 24-е место из 26. Россию на «Евровидении-2017» должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила артистке въезд на территорию страны на три года. Россия не принимала участие в конкурсе впервые с 1999 года.
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