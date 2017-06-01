В Польше толпа местных жителей напала на украинских гастарбайтеров

В Польше пьяные местные жители избили украинских рабочих. Об этом сообщает издание Zaxid.net

Инцидент произошел под Гданьском. В нападении на гастарбайтеров принимали участие десятки польских граждан. Толпа забросала жилище рабочих камнями и выкрикивала оскорбительные слова в адрес украинцев: «П**** (уезжайте — прим. Рамблер) на Украину», «Польша для поляков!», «Домой, **** (нецензурное ругательство — прим. Рамблер)!». Строителей пытался защитить польский работодатель. Сотрудники полиции задержали семерых нападавших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 24 января в Ряшене группа польских националистов избила украинских студентов. Нападавшие требовали от молодых людей ответить на вопрос, какой стране принадлежит Львов - Польше или Украине.