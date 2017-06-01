Ученые создали черную дыру

Ученым удалось превратить атом йода в искусственную черную дыру, сообщил Nature. Для этого понадобилась работа самого мощного в мире рентгеновского лазера.



Специалисты синхротронного центра DESY сфокусировали луч самого мощного на текущий момент лазера LCLS на точке размером в 100 нанометров. Таким образом мощность излучения достигла десяти миллиардов гигаватт на квадратный сантиметр, подобравшись к отметке, где начинают проявляться ультрарелятивистские эффекты и свет начинает спонтанно превращаться в материю и антиматерию.





Как показал опыт, столкновение очень мощного пучка излучения с одиночными атомами йода или ксенона приводит к тому, что они теряют практически все электроны и приобретают фантастически высокую степень окисления, +47 или + 48, что дает очень сильный положительный заряд.

Как показал опыт, столкновение очень мощного пучка излучения с одиночными атомами йода или ксенона приводит к тому, что они теряют практически все электроны и приобретают фантастически высокую степень окисления, +47 или + 48, что дает очень сильный положительный заряд.

Ученые проверили, как новые свойства атома влияют на другие частицы, не восприимчивые к рентгеновскому излучению. Для этого йод соединили с молекулами метана и этана. Результат оказался впечатляющим: превращения в атомах йода произошли в течение 30 наносекунд после облучения лазером. Они потеряли гораздо больше электронов, чем ожидалось: ни 46 или 47, а 53 или 54 частицы, - и тут же стали перетягивать электроны из других частей молекулы, разгонять их и выбрасывать их в виде пучков - подобно тому, как это делают черные дыры в космосе.



В итоге вся молекула йодметана практически мгновенно дезинтегрировала сама себя - процесс занял триллионную долю секунды. Нечто подобное, по мнению ученых, может происходить и при контакте живых организмов с рентгеновским излучением, так что изучение процесса поможет снизить вред от радиации.



- Йодметан - относительно простая молекула, но она помогает нам понимать, что происходит с органическими молекулами при их повреждении радиацией. Мы полагаем что в йодэтане и других сложных соединениях эта реакция протекает еще более бурно - йод там может выбрасывать до 60 электронов и больше. Однако пока мы не знаем, как это описать. Решение данной проблемы будет нашей следующей задачей, - заключил один из авторов опубликованной в Nature статьи Артем Руденко.